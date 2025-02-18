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Война санкций ,  
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Дмитриев оценил потери американского бизнеса от ухода с российского рынка

Дмитриев: американский бизнес потерял $300 млрд от ухода с российского рынка
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Американские компании потеряли более $300 млрд от ухода с российского рынка, сообщил Дмитриев. США и другие страны, по его словам, сейчас осознают привлекательность российского рынка
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Hamad I Mohammed / Reuters)

Американский бизнес потерял более $300 млрд от ухода с российского рынка после начала военной операции на Украине. Об этом заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в преддверии переговоров с делегацией США в Эр-Рияде.

«Американский бизнес потерял более $300 млрд, уйдя с российского рынка. Соответственно, нахождение совместных экономических путей и позитивных решений вопросов крайне важно в основном для США и для многих других стран, которые начинают понимать, что российский рынок крайне привлекателен и на нем необходимо присутствовать», — сказал глава РФПИ.

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Дмитриев указал на важность экономического сотрудничества. Он уточнил, что на переговорах с американской делегацией будет отвечать за экономический аспект дискуссии.

«Мы надеемся на позитивную дискуссию, позитивный диалог. <...> Надеемся, что позиция России будет очень четко услышана и диалог продолжится», — заключил Дмитриев.

Самолет с российскими представителями прибыл в Эр-Рияд накануне вечером. В состав делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и Дмитриев. Глава РФПИ сообщил, что уже встретился с несколькими американскими делегатами.

Речь на переговорах между Россией и США пойдет об украинском конфликте и о двусторонних отношениях в целом. Киев предварительно заявил, что не намерен признавать их итоги.

После начала российской военной операции российский рынок покинули многие зарубежные компании из разных стран и сфер. В числе американских компаний: Nike, Coca-Cola, McDonald’s и др. В марте 2024 года Reuters оценил потери ушедшего из России иностранного бизнеса в $100 млрд.

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Президент России Владимир Путин в декабре рассказал, что полностью с российского рынка ушли четверть западных компаний, около половины продолжают работать в стране, а еще часть передала управление в другие руки.

По словам главы государства, Россия не станет создавать специальные условия для возвращения ушедшего западного бизнеса, однако «двери» страны будут «открыты». При этом «просто так вернуться» западным компаниям будет достаточно сложно, поскольку их места начал занимать бизнес из других стран, кроме того, опережающими темпами идет импортозамещение российскими товарами, говорил президент.

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