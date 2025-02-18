Зеленский призвал не вести переговоры о судьбе Украины без ее участия
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал итоги переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде. По словам Зеленского, никакие соглашения о судьбе Украины не могут быть заключены без участия украинских представителей.
«Все, о чем Россия и США могут договориться, — если они вообще хотят о чем-то договориться, — касается их двусторонних отношений. Они, конечно, не могут вести переговоры о наших людях и наших жизнях, о прекращении войны без нас. Мы самостоятельное государство», — сказал Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD (цитата по «РИА Новости»).
Российско-американские переговоры высокого уровня стартовали в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Они продлились 4,5 часа. В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, а американской — помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам переговоров Сергей Лавров и Марко Рубио договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию конфликта на Украине, сообщила ранее пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс. По ее словам, стороны также намерены «заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам взаимного геополитического интереса» и «экономических и инвестиционных возможностей», которые появятся после завершения боевых действий на Украине.
Накануне вечером Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыли в Турцию, где они встретятся с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдоган. По словам Зеленского, в ходе переговоров планируется обсудить обмен военнопленными с Россией и вопросы продовольственной безопасности. Визит состоялся в рамках ближневосточного турне. Ранее украинский президент посетил ОАЭ.
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