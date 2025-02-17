Что ждать от созванного Макроном экстренного саммита по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал экстренный саммит европейских лидеров на фоне того, что в США допустили отсутствие европейцев на переговорах по Украине. Сможет ли ЕС внести вклад в урегулирование, разбирался РБК

Урсула фон дер Ляйен и Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

На каком фоне проходит саммит в Париже

17 февраля открывается созванный президентом Франции Эмманюэлем Макроном экстренный саммит европейских лидеров. Во второй половине дня в Париж прибыли главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также президент Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Саммит в Париже проходит накануне анонсированных на 18 февраля переговоров между высокопоставленными представителями России и США в Саудовской Аравии. Участники встречи должны обсудить безопасность в Европе, а также последние действия американской администрации на украинском треке. Непосредственно перед началом встречи Макрон созвонился с президентом США Дональдом Трампом, сообщили в Елисейском дворце.

Накануне завершилась Мюнхенская конференция по безопасности, которую ее председатель Кристоф Хойсген назвал «европейским кошмаром» в связи с прозвучавшими на ней заявлениями представителей нового руководства США. В частности, в своем выступлении вице-президент Джей Ди Вэнс назвал главной угрозой Европы ее собственных политиков, а спецпосланник американского президента Кит Келлог высказал предположение, что ЕС не будет физически представлен во время переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Кит Келлог пояснил, что сейчас у США существует «двусторонний подход» к мирным переговорам, который подразумевает отдельные контакты с Россией, Украиной и странами-союзниками. Сам Келлог отвечает за украинское и европейское направление, а за российское — спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. «Чего мы не хотим делать, так это вступать в дискуссию с большой группой людей», — уточнил Келлг, упомянув опыт «нормандской четверки».

После первого официального разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом, который вызвал обеспокоенность в Старом Свете, прошла встреча в формате расширенного «веймарского треугольника»: 12 февраля в Париже встретились главы внешнеполитических ведомств Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании при участии украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги, главы евродипломатии Каи Каллас и представителей Еврокомиссии.

Некоторые из не приглашенных в Париж европейских лидеров выступили с критикой инициированной Макроном встречи. Президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что такой подход свидетельствует, что «даже внутри ЕС не ко всем государствам относятся одинаково». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал запланированную в Париже встречу «провоенной» и осудил «ошибочную стратегию тех, кто продолжает провоцировать эскалацию». В Елисейском дворце отметили, что в дальнейшем список участников может быть расширен «с целью объединения всех партнеров, заинтересованных в мире и безопасности в Европе».

Что Европа может предложить для урегулирования на Украине

До заявления Келлога, что представителей Европы может не оказаться за столом переговоров, американская сторона направила европейским союзникам послание, в котором попросила изложить их предложения о гарантиях безопасности для Украины. Всего, по информации Reuters, им предлагалось ответить на шесть вопросов: в частности, в Вашингтоне хотят знать, какой может быть численность войск, которые страны ЕС гипотетически могли бы развернуть на Украине, а также сроки их размещения, и какая поддержка европейским странам требуется со стороны США.

Рютте еще в Мюнхене призвал европейских союзников не жаловаться на возможное отсутствие за столом переговоров, а выдвигать конкретные предложения и идеи. Советник Макрона накануне встречи в Париже подтвердил, что одна из тем экстренного саммита — гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены европейскими странами Киеву. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро ранее заявил, что сейчас ведутся переговоры о размещении на Украине войск «трех основных европейских армий»: французской, британской и польской — с целью гарантировать режим прекращения огня и «прочный мир».

В преддверии поездки в Париж британский премьер Кир Стармер впервые публично подтвердил готовность к такому развитию событий в колонке для The Telegraph. «Я направляюсь в Париж с очень четким посланием для наших европейских друзей. Мы должны показать, что мы действительно серьезно относимся к собственной защите и несем свое бремя. Мы говорили об этом слишком долго — и президент Трамп прав, требуя, чтобы мы это сделали», — написал он.

По словам Стармера, Великобритания готова сыграть ведущую роль в ускорении работы по обеспечению безопасности для Украины.«Это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности, направив в случае необходимости наши собственные войска на места», — пояснил премьер, отметив, что понимает ответственность и потенциальный риск этого решения.

Дискуссия о возможном размещении европейского контингента на Украине для контроля за режимом прекращения огня активизировалась в конце прошлого года. По данным The Wall Street Journal, эту идею выдвинул Трамп во время переговоров с Макроном и Зеленским 7 декабря. В то же время Польша, которую Франция планировала привлечь к этой инициативе, до сих пор публично отрицает готовность участвовать в мирной миссии. Премьер-министр Дональд Туск перед встречей в Париже вновь заявил журналистам, что выступает против этой идеи.

Глава польского Бюро национальной безопасности Дариуш Луковский в интервью Radio Zet 17 февраля отметил, что «может наступить ситуация, когда Варшаве все-таки придется каким-то образом принять участие в этой миссии». По словам Луковского, на Польшу «будет оказано большое давление, чтобы она в это ввязалась». Заместитель польского министра обороны Павел Залевский заявил в эфире TVP Info, что не возлагает надежды на экстренный саммит в Париже. У республики, продолжил он, большие ожидания от переговоров с американцами, которые идут в рамках НАТО. «Они должны гарантировать безопасность Украине в ближайшем будущем. Это будут конкретные переговоры, на которых будут обсуждаться конкретные возможности и предложения», — отметил Залевский (цитата по ТАСС).

18 февраля с визитом в Польшу приедет Келлог. Советник польского президента Войцех Коларский отметил, что «в этих обсуждениях была заинтересована американская сторона». В понедельник Келлог также провел в Брюсселе переговоры с Рютте. После их завершения последний сообщил, что союзники по альянсу обсудили совместную работу по обеспечению справедливого и прочного мира на Украине. «Нам предстоит многое сделать, и мы будем тесно сотрудничать, чтобы добиться прекращения войны и обеспечения прочной безопасности для всех нас», — написал в X Рютте.

По информации трех источников Financial Times (FT), основная идея европейских лидеров сейчас заключается в том, чтобы развернуть контингент на Украине за будущей линией прекращения огня, а не на ней. Но не исключено, что во время встречи в Париже появятся и альтернативные предложения, хотя, например, Германия по-прежнему с осторожностью относится к идее миротворческой миссии. Официальный представитель правительства ФРГ Кристиана Хоффманн заявила 17 февраля, что сегодня дискуссии о потенциальной отправке европейских войск на Украину преждевременны.

FT отмечает, что существует также неопределенность относительно того, какую роль будут играть США в потенциальном обеспечении безопасности любых сил НАТО на Украине. С одной стороны, команда Трампа исключила развертывание там американских войск, но европейские официальные лица говорят, что Вашингтон не исключил, что окажет внешнюю поддержку союзникам по альянсу.

На каком этапе Европа может подключиться к переговорам

Эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов считает, что европейские страны в той или иной форме будут вовлечены в процесс урегулирования, поскольку речь идет о европейской безопасности в целом. «И не будем забывать, что российская сторона одним из результатов мирных переговоров называет отмену санкций. В практическом плане для России европейские санкции важнее, чем американские, поскольку интенсивность торговли между ЕС и Россией гораздо выше», — прокомментировал РБК эксперт. «Для Трампа сейчас было бы разумно сначала договориться с российской стороной, а потом вовлекать постепенно всех прямых и опосредованных участников этого конфликта», — пояснил Кортунов.

Эксперт также напомнил, что размещение европейского контингента на Украине — это технически, политически и организационно сложный процесс. «Мы пока даже не знаем, какие именно страны готовы выдвинуть свои контингенты. Речь идет все-таки о ситуации, которая может сложиться только в случае достижения каких-либо соглашений. Пока стоит сосредоточиться на урегулировании. При этом, наверное, логичнее будет, если потенциальные миротворцы получат мандат ООН, чтобы было больше гарантий, что это послужит миру, а не его подрыву», — заключил Кортунов.

Глава сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев заявил РБК, что более вероятным представляется сценарий, при котором на Украине будут размещены контингенты нейтральных стран, поскольку присутствие там военных из государств НАТО может вызвать сопротивление России. По информации The Economist, США предлагают отправить на Украину миротворцев из Китая и Бразилии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, по утверждению издания, довел до сведения ЕС, что исключительно европейский миротворческий контингент будет менее эффективен «в сдерживании России от новых атак».

Ознобищев отмечает, что пока попытка договориться по украинскому вопросу в широком кругу с привлечением всех европейских стран привела бы только к торможению процесса, ведь даже внутри самого ЕС нет согласия. «Мюнхенская конференция продемонстрировала, что Европа на сегодняшний день играет скорее второстепенную роль в решении глобальных вызовов. К тому же предыдущие попытки европейских стран собрать большие конференции по поиску способов урегулирования конфликта на Украине прошли безрезультатно. Так что теперь вопрос европейского урегулирования в свои руки взяли великие державы, как это было после Второй мировой войны», — пояснил эксперт, но уточнил, что в дальнейшем европейцы будут привлечены к глобальным переговорам, поскольку речь будет идти о выстраивании архитектуры европейской безопасности.