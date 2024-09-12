Блинкен назвал вступление Украины в НАТО неизбежным

Участие Украины в НАТО неизбежно, и Киев находится на пути вступления в альянс, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«На июльском саммите мы заявили, что путь Украины к членству в НАТО необратим. И впервые в НАТО было создано командование, призванное поддерживать членство Украины. <...> Украина движется по пути в Европейский Союз и НАТО», — сказал Блинкен, его слова размещены на официальном сайте правительства Соединенных Штатов.

При этом госсекретарь подчеркнул, что для вступления в НАТО Украина проводит ряд необходимых реформ. В частности, был создан «механизм перестрахования военных рисков» на сумму $350 млн, призванный облегчить инвестирование.

11 сентября Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми приехали на Украину. Блинкен заявил на пресс-конференции в Киеве, что США выделят Украине дополнительную финансовую помощь в размере более $700 млн на восстановление энергосистемы, гуманитарную поддержку и разминирование.

На саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года Украину не пригласили в альянс, но заверили в долгосрочной поддержке и пообещали €40 млрд. В итоговом коммюнике саммита говорится, что «будущее Украины в НАТО» будет получено только после того, как «союзники договорятся и будут выполнены все необходимые условия».

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что не может назвать точную дату присоединения, поскольку для принятия такого рода решения должно быть согласие всех стран блока.

Российские власти требуют отказа Украины от стремления вступить в НАТО.