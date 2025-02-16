Создать единую европейскую армию ранее предложил Зеленский. Сикорский призвал «быть осторожными с этим термином, поскольку люди понимают под ним разные вещи». Объединение национальных армий стран Европы он исключил

Радослав Сикорский (Фото: Andreas Stroh / imago-images.de / Global Look Press)

Европейские страны не будут создавать единую армию в ответ на угрозы со стороны России, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью TVP.

С призывом создать европейскую армию ранее выступил президент Украины Владимир Зеленский. Европа, по его мнению, больше не может быть уверена, что ее защитят Соединенные Штаты, а заслужить уважение Вашингтона она может только при наличии сильной армии.

В ответ на вопрос о возможности создания такой армии Сикорский сказал, что «следует быть осторожными с этим термином, поскольку люди понимают под ним разные вещи».

«Если вы понимаете под этим объединение национальных армий, то этого не произойдет», — добавил он (цитата по Reuters).

Министр отметил, что отстаивал позицию о необходимости для Евросоюза развивать собственные оборонные возможности.

«Если США хотят, чтобы мы усилили оборону, у них должен быть национальный компонент, компонент НАТО, но я также считаю, что необходим европейский компонент ЕС, субсидии ЕС для оборонной промышленности для наращивания наших производственных мощностей, а также силы ЕС, достойные своего названия», — сказал Сикорский.

Министр вновь подчеркнул, что возможность отправки польских войск на Украину не рассматривается, поскольку обязанность Польши перед НАТО — защищать восточный фланг, «то есть свою собственную территорию».

Президент США Дональд Трамп требует от европейских союзников по НАТО тратить на оборону 5% от ВВП. Кроме того, Зеленский просил разместить в своей стране не менее 200 тыс. европейских миротворцев, в Европе на эту тему ведутся дискуссии.

Российская сторона не исключает размещение миротворцев, но напоминает: согласие должны дать обе стороны конфликта. «Все это может обсуждаться в ходе переговоров, должно обсуждаться», — заявил в декабре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что об этом «говорить, очевидно, преждевременно» в связи с позицией Киева.

У Москвы нет агрессивных намерений по отношению к государствам Европы, подчеркивал президент России Владимир Путин. Власти стран Запада запугивают свое население, утверждая, что российская сторона якобы готовится к нападению, говорил он. «Доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать, тут же пугают свое население», — отмечал президент России.