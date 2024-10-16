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Военная операция на Украине ,  
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AP назвало ключевое условие для принятия Украины в НАТО

AP: НАТО считает демаркацию границ условием для присоединения Украины к блоку
Сюжет
Военная операция на Украине
Чтобы Украина могла стать членом НАТО, ее границы должны быть четко демаркированы, считают дипломаты альянса. Это необходимо во избежание разночтений, когда в силу вступает принцип коллективной обороны, пояснили они
Фото: Ute Grabowsky / PHOTOTHEK / Global Look Press
Фото: Ute Grabowsky / PHOTOTHEK / Global Look Press

Границы Украины должны быть четко демаркированы, прежде чем она получит возможность стать членом НАТО, передает Associated Press со ссылкой на дипломатов альянса.

По словам собеседников агентства, такая мера необходима, чтобы не было разночтений относительно того, когда должна вступать в силу ст. 5 союзного договора.

В ст. 5 Североатлантического договора закреплен принцип коллективной обороны НАТО. Он означает, что нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов.

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Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО осенью 2022 года. С тех пор в блоке не раз заявляли о планах принять страну в его состав. Так, в июле на саммите объединения страны-члены объявили о «необратимом пути» Киева «к полной евроатлантической интеграции».

Вместе с тем в альянсе подчеркивают, что для вступления должны быть соблюдены необходимые условия: США и Германия настаивают на том, что Киев не может присоединиться к НАТО, пока ведет боевые действия с Россией. Для вступления Украине необходимо согласие всех стран - членов блока.

Постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит на брифинге 16 октября подтвердила, что альянс пока не готов пригласить Украину стать его полноправным членом. «Сейчас мы не находимся на том этапе, когда Североатлантический союз может говорить о направлении приглашения в краткосрочной перспективе», — сказала она.

Москва выступает против присоединения Украины к НАТО. Отказ Киева от стремления вступить в блок российский президент Владимир Путин назвал среди условий для начала мирных переговоров.

Также Москва настаивает на признании присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, закреплении статуса Крыма. Киев не признает переход этих регионов к России и настаивает на возврате к границам 1991 года. Президент Украины Владимир Зеленский исключал уступку территорий в обмен на вступление в НАТО.

В Кремле подчеркивали, что приближение инфраструктуры НАТО к границам России представляет опасность для страны.

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Украина Военная операция на Украине НАТО демаркация
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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