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Военная операция на Украине ,  
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Остин заявил, что расширение НАТО не было причиной конфликта на Украине

Глава Пентагона Остин: расширение НАТО не было причиной конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Расширение НАТО не было причиной начала военной операции России на Украине, заявил министр обороны США Ллойд Остин во время саммита по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Трансляцию речи Остина пресс-служба Пентагона вела в соцсети Х (Twitter).

«Я не соглашаюсь с мнением, что расширение НАТО вызвало украинский кризис», — сказал он.

В боевых действиях на территории Украины Остин обвинил российские власти.

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Москва неоднократно выступала с критикой расширения НАТО, называя это угрозой своей безопасности. В феврале 2022 года президент Владимир Путин говорил, что Североатлантический альянс обманул Россию, нарушив обещание не продвигаться на Восток «ни на дюйм».

Планы увеличения участников альянса за счет Украины Путин называл одной из причин военной операции. По его мнению, вступление Киева в НАТО многократно повысил бы риск внезапного удара по России. Также в Кремле говорили о негативных последствиях для безопасности страны в случае вступления в блок Швеции

При этом Путин отмечал, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО.

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Военная операция на Украине США Россия Ллойд Остин
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