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Военная операция на Украине ,  
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Макрон заявил об угрозе новых минских соглашений по Украине

Макрон: без гарантий новые соглашения по Украине могут повторить судьбу минских
Сюжет
Военная операция на Украине
Надежные гарантии безопасности для Украины помогут добиться прочного и долгосрочного мира, в противном случае есть риск, что прекращение огня «закончится как минские соглашения», заявил Макрон
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Новые соглашения по Украине могут повторить судьбу минских договоренностей. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в соцсети X.

Макрон выступил с заявлением после экстренного саммита лидеров европейских стран, который он созвал. Мероприятие было организовано на фоне заявлений из США, что Европу могут не привлечь к переговорам по урегулированию конфликта.

«Мы стремимся к прочному и долгосрочному миру в Украине. Чтобы достичь этого, Россия должна прекратить свою агрессию, и это должно сопровождаться прочными и надежными гарантиями безопасности для украинцев. В противном случае есть риск, что это прекращение огня закончится как минские соглашения», — написал президент Франции в X.

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Он заверил, что Франция будет работать над достижением указанных целей вместе с США, Украиной и другими европейскими странами.

Макрон рассказал, что после встречи с европейскими лидерами созвонился с президентом США Дональдом Трампом и украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Минские соглашения 2014–2015 годов закрепляли основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе: прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии боестолкновения и ряд политических принципов урегулирования. Так, Украина обязывалась принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей с проведением местных выборов, после чего к Киеву должен был перейти контроль над границей регионов.

22 февраля 2022 года президент России Путин заявил, что минских соглашений больше не существует после признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил, что решил отказаться от выполнения договоренностей, так как понял, что они не приведут к урегулированию и не гарантируют стране сохранение суверенитета. Зеленский называл их навязанными.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, при которой были заключены соглашения, называла договоренности «попыткой дать время Украине», чтобы та укрепила свою армию, с ее оценкой согласился бывший президент Франции Франсуа Олланд. Российские власти с тех пор не раз комментировали эти слова, заявляя, что соглашения «никто не собирался исполнять», а Россию «обманывали, и это усугубило ситуацию». Однако опыт прошлых лет поможет Москве не быть обманутой вновь, отмечали в Кремле.

Россия и США 18 февраля должны провести двухстороннюю встречу в Эр-Рияде, на которой будет обсуждаться в том числе украинский конфликт. Европейских и украинских представителей на ней не будет, Киев заранее отказался признавать итоги этих переговоров.

Москва не раз заявляла, что ее не интересует заморозка конфликта и нужен только долгосрочный мир. Против заморозки выступает и Киев.

Украина добивается от США и других западных стран гарантий безопасности. Москва выражает готовность к обсуждению гарантий безопасности для Украины. Однако получить гарантии должна и Россия, говорил Путин: «Достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны».

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Эмманюэль Макрон Минские договоренности
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Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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