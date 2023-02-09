Зеленский признался в решении отказаться от выполнения минских соглашений

Решение не выполнять соглашения он принял после того, как понял в 2019 году, что договоренности не приведут к урегулированию и не гарантируют Украине сохранение суверенитета. Также он назвал их навязанными

Владимир Зеленский (Фото: Daina Le Lardic / European Union 2023 / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самостоятельно принял решение отказаться от выполнения минских соглашений, о чем сообщил лидерам Франции и Германии Эмманюэлю Макрону и Ангеле Меркель. Об этом украинский президент рассказал в интервью германскому изданию Spiegel.

«Я не увидел в [минских] договоренностях желания сохранить независимость Украине. Я понимаю их [западных стран] точку зрения: в первую очередь они хотели немного утолить аппетиты России за счет Украины. Промедление совершенно нормально в дипломатии. Никогда не знаешь, когда умирает человек, принимающий решения, и все вдруг становится проще. <...> Я сказал Эмманюэлю Макрону и Ангеле Меркель: так мы их [минские соглашения] реализовывать не можем», — сказал Зеленский.

Он отметил, что на Украине всегда воспринимали минские соглашения как навязанные и не ведущие к перспективе урегулирования. «Я запрыгнул в этот поезд, который, честно говоря, уже катился в пропасть. Под «поездом» я подразумеваю эти соглашения в целом. Каждый пункт представляет собой вагон, и когда начинаешь его разбирать, понимаешь: все устроено так, что одна сторона не может что-то выполнить, а другая сторона замораживает конфликт», — объяснил свое мнение украинский президент.

По его словам, он видел в соглашениях лишь потенциал для создания площадки по обсуждению различных вопросов, главным из которых на тот момент Зеленский считал обмен пленными. «И тогда я сконцентрировался на вопросе обмена пленными и сказал главе администрации президента: Андрей [Ермак], давайте активизируем это, это про людей. А когда добьемся обмена по формуле «все на всех», посмотрим, что делать дальше», — добавил украинский лидер.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко, участвовавший в переговорах, на которых были выработаны и подписаны в 2014–2015 годах минские соглашения, заявил, что считает их успехом для его страны, так как они позволили Киеву провести ряд реформ и укрепить вооруженные силы. «Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции», — сказал Порошенко в интервью в фильме телеканала Би-би-си в конце января.

В конце декабря 2022 года бывший президент Франции Франсуа Олланд (занимал эту должность с 2012 по 2017 год) заявил, что минские соглашения 2014–2015 годов дали Украине время укрепить вооруженные силы страны и «на время остановили наступление россиян». Об этом же говорила и экс-канцлер Германии Ангела Меркель. «[Украина] также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня», — подчеркнула бывший немецкий канцлер.

Минские соглашения заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе — в сентябре 2014 года были подписаны протокол и меморандум, а в феврале 2015 года — Комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2»), состоявший из 13 пунктов. «Минск-2» подписали после боев в Дебальцево, завершившихся успехом сил ополченцев и отступлением украинских сил.