Песков пообещал, что Россия не угодит «в сети лживых обещаний» Запада

Россию обманули с минскими соглашениями, но она учится, и опыт прошлых лет поможет ей «не угодить в сети лживых обещаний» вновь, заявил Песков. По его словам, «романтический период» окончен и настало время прагматизма

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Опыт прошлых лет поможет России не быть обманутой вновь на возможных переговорах с Западом, как это было в случае с минскими соглашениями. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Зарубин упомянул о минских соглашениях. Журналист спросил у Пескова, где гарантии, что Москву не обманут вновь. О том, что это произошло в случае с минскими договоренностями, не раз заявляли российские власти.

«Наверное, [гарантии] в том, что романтический период завершен. Сейчас время прагматизма, время опираться на опыт прошлых лет. И как раз вот этот опыт прошлых лет [поможет] <...> не угодить в сети каких-то лживых обещаний», — сказал пресс-секретарь.

Песков отметил, что Россия «тоже учится» и не стоит на месте. Страна, по его словам, приобрела солидный опыт в том, как отстаивать свои интересы так, чтобы не быть обманутой.

Россия не забывает, что была обманута и в других вопросах, например, с нерасширением на восток НАТО, продолжил Песков, отвечая на уточняющий вопрос. Это, по его словам, также будет учитываться при формулировании позиции Москвы.

Минские соглашения 2014–2015 годов закрепляли основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе: прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии боестолкновения и ряд политических принципов урегулирования. Так, Украина обязывалась принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей с проведением местных выборов, после чего к Киеву должен был перейти контроль над границей регионов. 22 февраля 2022 года президент России Путин заявил, что минских соглашений больше не существует после признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил, что решил отказаться от выполнения договоренностей, так как понял, что они не приведут к урегулированию и не гарантируют стране сохранение суверенитета. Зеленский называл их навязанными. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, при которой были заключены соглашения, называла договоренности «попыткой дать время Украине», чтобы та укрепила свою армию, с ее оценкой согласился бывший президент Франции Франсуа Олланд. Российские власти с тех пор не раз комментировали эти слова, заявляя, что соглашения «никто не собирался исполнять», а Россию «обманывали, и это усугубило ситуацию».

Спецпредставитель американского президента по Украине Кит Келлог в декабре заявил, что Россия и Украина пытались договориться об урегулировании за счет минских соглашений, но эти попытки «с треском провалились». Он также высказал мнение, что президент США Дональд Трамп не допустит повторения этой ситуации.

Глава российского МИДа Сергей Лавров ответил Келлогу, что минские договоренности были не попыткой урегулировать конфликт между Россией и Украиной, а это было решение Совета Безопасности ООН.

«Это были подписанные документы. Документы, которые были гарантированы дополнительной декларацией лидеров России, Украины, Франции и Германии, где было сказано о том, что евроатлантическая безопасность будет учитывать интересы всех стран, что будут восстановлены усилия по созданию единого пространства от Атлантики до Тихого океана», — говорил министр.

По мнению Лаврова, все предлагавшиеся к декабрю планы прекращения огня преследовали цель выиграть время для Украины, чтобы она могла «привести себя в порядок».