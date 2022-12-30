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Олланд заявил, что минские соглашения позволили укрепить ВСУ

Экс-президент Франции Олланд: минские соглашения дали время укрепить украинскую армию
Бывший президент Франции согласен с Ангелой Меркель в том, что договоренности не решили конфликт России и Украины, а «заморозили» его. Однако их заключение позволило Киеву укрепить армию, считает Франсуа Олланд
Франсуа Олланд
Франсуа Олланд (Фото: Aurelien Morissard / imago-images.de / Global Look Press)

Минские соглашения 2014–2015 годов дали Украине время укрепить вооруженные силы страны, заявил в интервью The Kyiv Independent бывший президент Франции Франсуа Олланд (занимал эту должность с 2012 по 2017 год).

Журналисты спросили Олланда, согласен ли он с высказыванием бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что соглашения «заморозили» конфликт России и Украины и он не был решен, но их заключение «дало Украине драгоценное время». «Да, Ангела Меркель права. Минские соглашения на время остановили наступление россиян», — ответил он. По словам Олланда, было важно «знать, как Запад воспользуется этой передышкой».

С тех пор, заявил экс-президент Франции, Украина «укрепила свою военную позицию», армия страны стала лучше обучена и оснащена по сравнению с 2014 годом. «Это заслуга минских договоренностей в том, что украинская армия получила такую возможность», — считает он.

Первые минские соглашения были заключены в 2014 году, а вторые — в 2015-м Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. В согласовании «Минска-2» участвовали Франция и Германия. Договоренности закрепили основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе, обязательство сторон прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Большинство договоренностей впоследствии не выполнялось, стороны обвиняли в нарушениях друг друга.

В начале декабря Меркель в интервью Die Zeit назвала минские соглашения «попыткой дать время» Киеву. По мнению экс-канцлера, в те годы Россия «могла легко захватить» Украину, а страны НАТО вряд ли оказывали бы ей такую поддержку, как сейчас. «[Украина] также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня», — подчеркнула бывший немецкий канцлер.

Президент Владимир Путин заявил, что слова Меркель разочаровали его: по мнению главы государства, это значит, что все участники соглашения «обманывали» Россию, а переговоры тогда велись лишь для «накачки» Украины вооружениями. В связи с этим, считает он, решение начать военную операцию 24 февраля было правильным. В Кремле после интервью экс-канцлера ФРГ заявили, что у России есть основания не доверять странам Запада.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Франсуа Олланд Минские соглашения Украина Ангела Меркель
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