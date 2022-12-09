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Военная операция на Украине ,  
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Путин посчитал слова Меркель неожиданными и назвал верным решение об СВО

Путин: слова Меркель о минских соглашениях говорят, что спецоперация была верным решением
Меркель назвала минские соглашения попыткой «дать время Украине», та воспользовалась этим, чтобы «стать сильнее». Путин увидел в этих словах признак того, что переговоры велись неискренне, а выполнять договоренности ФРГ не хотела

Путин посчитал слова Меркель неожиданными и назвал верным решение об СВО
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Президент России Владимир Путин был разочарован словами экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что минские соглашения заключались, чтобы «дать Украине время». Об этом он рассказал на пресс-конференции в Бишкеке, РБК ведет трансляцию.

Путин отметил, что заявление Меркель стало для него неожиданным и разочаровывающим, поскольку он считал, что руководство Германии, даже поддерживая Украину, ведет с Россией искренний диалог. По мнению президента, слова экс-канцлера свидетельствуют о том, что Россия правильно поступила, начав спецоперацию на Украине.

«Почему? Потому что оказывается, все эти минские соглашения никто не собирался исполнять», — сказал Путин, отметив, что экс-президент Украины Петр Порошенко также говорил, что подписывал соглашения, но не собирался их исполнять.

Москва рассчитывала, что остальные участники, кроме Порошенко (соглашения также подписывали Франция и Германия), были искренними, повторил Путин: «Оказывается, и они тоже нас обманывали». Он счел, что переговоры тогда велись лишь для «накачки» Украины вооружениями. «Ну, мы видим, да. Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть, и раньше все это надо было начинать», — признался Путин.

Он указал, что из-за этого возникает вопрос доверия: «Как договариваться-то? О чем?» Кроме того, возникают вопросы можно ли с кем-либо договариваться и где гарантии выполнения соглашений, заключил президент. Однако «договариваться придется», подчеркнул он, Россия к этому готова.

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Речь идет об интервью Меркель газете Zeit. Она отвечала на вопрос, считает ли она правильной политику в отношении России, учитывая, что та в итоге ввела войска на Украину.

Экс-канцлер предложила вспомнить, какие были альтернативы ее политике, отметив, что вступить в НАТО ни Украина, ни Грузия не имели возможности, а последствия такого шага не были учтены. Она добавила: «А минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине». Меркель уверена, что в те годы «Путин мог легко захватить» страну, а страны НАТО вряд ли оказывали бы Киеву такую поддержку, которую страна получает сейчас.

«[Украина] также использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы можете видеть сегодня. Украина 2014–2015 годов — это не нынешняя Украина», — подчеркнула бывший немецкий канцлер.

Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Их поддержали президенты России, Украины, Франции, а также канцлер Германии (в то время Меркель).

Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта на востоке Украины прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «все на всех». Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции представителей республик Донбасса.

Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись. Россия (с ДНР и ЛНР) и Украина обвиняли друг друга в нарушении соглашений.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Ангела Меркель

политик, бывший канцлер Германии

17 июля 1954 года
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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