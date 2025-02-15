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Военная операция на Украине ,  
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Спецпредставитель Трампа допустил, что ЕС не будет на мирных переговорах

Спецпредставитель Трампа Келлог: Европы может не быть на переговорах по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Келлог анонсировал завершение разработки мирного плана в течение «нескольких дней или недель» и отказался перечислять возможные гарантии безопасности для Украины. Путин настаивал на выводе украинских солдат из четырех регионов
Кит Келлог
Кит Келлог (Фото: Leah Millis / Reuters)

Европа, возможно, физически не будет представлена на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, но ее интересы учтут, заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

«Чего мы не хотим делать, так это вступать в дискуссию с большой группой людей», — сказал он (цитата по CNBC).

Келлог уточнил, что в настоящее время у США существует «двусторонний подход» к мирным переговорам, который подразумевает отдельные контакты с Россией, Украиной и странами-союзниками. По его словам, сам он отвечает за украинское и европейское направление, а за российское — спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. «Мы делаем это для скорости, потому что вопрос в том, когда это закончится. Я живу в режиме Трампа — он просит сегодня, а завтра спрашивает, почему еще не сделано», — уточнил Келлог.

Мирный план будет разработан в течение нескольких дней или недель, добавил он. «Мы хотим убедиться, что это прочный и устойчивый мир», — сказал спецпредставитель президента США. На просьбу перечислить возможные гарантии безопасности для Украины Келлог ответил, что пока не может этого сделать.

«Я публично беру 180 дней, чтобы убедиться, что все стороны вовлечены в переговоры. Я поеду на Украину на следующей неделе. Мы не собираемся никого исключать. Ни Украину, ни Россию, но это не значит, что мы исключаем наших союзников», — добавил он (цитата по УНН).

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12 февраля Трамп сообщил о телефонном звонке президенту России Владимиру Путину и достигнутой договоренности «немедленно» начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле подтвердили состоявшийся разговор и уточнили, что вопросы о снятии санкций и принадлежности утраченных Киевом территорий в ходе него не поднимались. После этого Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал трехсторонние встречи сначала на полях Мюнхенской конференции, а после — в Саудовской Аравии. В Москве и Киеве эти сведения не подтверждали.

Путин предлагал в качестве условий для прекращения огня вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признать эти регионы и Крым частью России, внеблоковый и безъядерный статус Украины и снятие международных санкций. Зеленский называл эту инициативу ультиматумом. Президент Украины говорил о необходимости обеспечения гарантий безопасности и продолжения военной помощи со стороны Запада.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Кит Келлог Дональд Трамп Военная операция на Украине мирное урегулирование
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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