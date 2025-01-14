Лавров выразил готовность обсуждать гарантии безопасности Украине

Лавров допустил, что часть Украины «пока еще не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса». Он предупредил, что «евразийский контекст» диалога с Западом будет главнее украинской повестки

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Россия готова к обсуждению гарантий безопасности Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

«Мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же стране, которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока еще не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии. Но при всей важности этого аспекта безопасности евразийский контекст будет доминирующим», — сказал он.

По мнению Лаврова, Западная Европа не может «отгородиться от таких гигантов», как Россия, Индия, Китай, страны Персидского залива и Южной Азии, где живут «сотни миллионов людей».

Лавров объяснил интерес к будущей встрече президентов России и США так: «Просто все поняли, вернее, понимали-то они давно, сейчас просто стали это признавать, что дело не в Украине, а дело в том, что Украину используют, как хотели, так и сейчас используют для того, чтобы ослабить Россию в контексте нашего, российского места в системе европейской безопасности». Министр отметил наличие множества предложений по предоставлению площадки для переговоров лидеров.

Гарантии безопасности — среди главных требований Украины для завершения конфликта наряду со вступлением в НАТО подконтрольных территорий и отказом признавать суверенитет России над утраченными регионами. Украинский президент Владимир Зеленский пояснял, что гарантии должны быть такими, чтобы российские силы не могли «вернуться» на Украину, и согласовать их необходимо раньше, чем будут достигнуты иные договоренности.

«Вопрос о гарантиях безопасности имеет для нас центральное значение как промежуточное решение. Однако они должны выйти за рамки чисто политических обещаний, таких как Будапештский меморандум 1994 года. Наши партнеры должны будут скрупулезно прописать, какими военными средствами они будут помогать защищать Украину в случае повторного нападения», — рассказал постпред Украины при ООН, экс-посол в Германии Андрей Мельник.

Нынешняя президентская администрация США поддерживает необходимость предоставления Украине гарантий. Президент Владимир Путин не высказывался против гарантий безопасности для Украины, но подчеркивал, что получить их должна и Россия: «Достигая безопасность одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны».

Избранный президент США Дональд Трамп вступает в должность в следующий понедельник, 20 января. Путин выражал готовность к разговору. Американский политик говорил, что «очень скоро» хотел бы встретиться с ним.