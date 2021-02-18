Bloomberg узнал детали обсуждаемых ЕС санкций из-за Навального

Как сообщили источники Bloomberg, новые ограничения вряд ли затронут крупный бизнес. Некоторые страны ЕС опасаются «сжигать мосты» в отношениях с Москвой, считают источники агентства

Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Страны Евросоюза готовятся в начале следующей недели принять «политическое решение» о новых санкциях против России из-за дела Алексея Навального, пишет Bloomberg со ссылкой на два дипломатических источника.

По словам собеседников агентства, под новые ограничения вряд ли попадут представители крупного бизнеса, несмотря на призывы сторонников оппозиционера ввести санкции против нескольких миллиардеров. Санкции, скорее, снова затронут чиновников и организации, подозреваемые в непосредственной причастности к делу, сказали источники.

Bloomberg отмечает, что некоторые страны — члены Евросоюза «опасаются сжигать все мосты с Москвой». Разногласия при определении санкционного списка связаны с тем, что представители Восточной Европы опасаются возможных действий Москвы, в то время как Брюссель — того, что Китай воспользуется ситуацией, чтобы увеличить свое влияние на Россию, пишет агентство.

10 февраля об опасениях по поводу сближения России и Китая заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его мнению, это может произойти в случае отказа от строительства газопровода «Северный поток-2». Маас указал, что выступает против того, чтобы «рушить мосты» с Россией, что «не только неправильно, но и опасно». По его мнению, санкции возможны, но должны быть направлены против тех, «кто несет ответственность за репрессивные действия государства против своих граждан».