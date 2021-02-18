Bloomberg узнал детали обсуждаемых ЕС санкций из-за Навального

По данным Bloomberg, санкции планируется официально утвердить к марту, они требуют единодушной поддержки 27 членов блока. Если 22 февраля стороны согласятся по ключевым вопросам, то затем последует процесс определения физических и юридических лиц, которым запретят въезд и активы которых заморозят.
Несколько стран — членов Евросоюза, включая Эстонию, Латвию и Литву, а также Швецию и Польшу, призвали незамедлительно принять меры в отношении России, пишет Bloomberg. В то же время Германия и Италия предупредили, что любое решение должно иметь твердое правовое обоснование, а санкции не должны мешать взаимодействию с Россией и препятствовать стратегическим интересам союза.
Ранее о намерении ввести новые санкции против России в связи с ситуацией вокруг Навального сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он сделал такое заявление после визита в Москву, который прошел с 4 по 6 февраля. Боррель заявил, что российские власти не заинтересованы в налаживании диалога, и предложил внести «конкретные предложения» по санкциям.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Борреля о возможных новых санкций, напомнил, что Москва «категорически против вмешательства в интересы друг друга и применения двойных стандартов». Глава МИДа Сергей Лавров, в свою очередь, заявил о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом в случае, если новые санкции создадут риски для российской экономики.
Алексей Навальный был задержан 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления. На следующий день его арестовали на 30 суток. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что оппозиционер нарушил правила условного срока по делу «Ив Роше», поскольку не отмечался в инспекции, и потребовали заменить его на реальный. 2 февраля суд удовлетворил это требование. С учетом времени, которое оппозиционер провел под арестом, срок в колонии составит два года и восемь месяцев.
На фоне задержания, ареста и решения суда по делу Навального его сторонники провели ряд несогласованных акций протеста. По данным «ОВД-Инфо», после акций 23 января задержали более 4 тыс. человек, после 31 января — более 5 тыс, 2 февраля — 1,5 тыс. Президент Владимир Путин, комментируя протесты, заявил, что считает, что люди выходят не столько за Навального, сколько из-за усталости и раздраженности на фоне пандемии. Он отметил, что подобное происходит по всему миру.
В середине февраля ЕСПЧ потребовал незамедлительно освободить Навального согласно регламенту суда, позволяющему выносить решение о предписании обеспечительной меры другим странам. Обычно это правило используют в случаях, когда есть риск для жизни и здоровья заключенного. Минюст назвал это требование заведомо невыполнимым, в Кремле решение ЕСПЧ сочли ангажированным, заявив, что поспешность в этом вопросе вызывает у Москвы много вопросов.
15 октября прошлого года ЕС уже ввел санкции в связи с отравлением Навального. Тогда под санкции попали шесть российских граждан, в том числе директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко. Кроме того, ограничения затронули Научно-исследовательский институт органической химии и технологии. Им запретили въезд на территорию Евросоюза, все их европейские активы заморозили. Гражданам ЕС запрещено оказывать попавшим в черный список какое-либо экономическое содействие.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после объявления о санкциях заявил, что не видит в них логики. По его словам, новыми ограничениями Евросоюз нанес вред отношениям с Москвой.