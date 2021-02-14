Путин объяснил причину возникновения протестных акций в России

Несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального были вызваны тем, что у людей накопилось раздражение из-за ухудшения качества жизни в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ, фрагменты которой показал телеканал «Россия 24».

«Фигуранта этого используют именно сейчас. Именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение. Возникает недовольство, в том числе по отношению к условиям, в которых они живут, уровнем своих доходов», — сказал Путин.

По его словам, в случае ухудшения жизни принято во всем винить власти страны, и этим пытаются пользоваться «всякие противоборствующие силы».

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию. 2 февраля суд сменил оппозиционеру условное наказание по делу «Ив Роше» на реальный срок и дал ему два года и восемь месяцев колонии общего режима. Суд счел законными требования ФСИН, утверждавшей, что политик систематически нарушал условия отбывания наказания.