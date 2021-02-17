ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить Навального

Решение было принято в соответствии с правилом регламента суда, о применении обеспечительных мер. Минюст ранее предупредил, что такое решение не будет выполнено и назвал «грубым вмешательством» и переходом за «красную линию»

Алексей Навальный (Фото: Jean-Francois Badias / AP)

Европейский суд по правам человека постановил, что российские власти должны незамедлительно освободить оппозиционера Алексея Навального. Решение ЕСПЧ, направленное в адрес адвокатов, опубликовано в блоге Навального.

Заседание палаты судей прошло 16 февраля. Решение было принято в соответствии с правилом 39 регламента суда, о применении обеспечительных мер. «Эта мера должна быть применена незамедлительно», — подчеркивается в постановлении.

Ранее российский Минюст заявил, что даже если ЕСПЧ примет соответствующее решение, Навальный не будет освобожден. «Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за «красную линию». Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права», — заявили ТАСС в ведомстве.

Приговор по делу «Ив Роше» был вынесен в декабре 2014 года. Суд признал Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве в сфере предпринимательства на сумму 26,7 млн руб. Алексею Навальному был назначен условный срок (3,5 года) и штраф в размере 500 тыс. руб., его брату — такой же срок, но реальный. Испытательный срок Алексея Навального должен был закончиться в конце 2019 года, однако позже его продлили до конца 2020 года.