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Дело Навального ,  
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Кремль назвал вмешательством требование ЕСПЧ об освобождении Навального

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда города Москвы)

Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о немедленном освобождении оппозиционера Алексея Навального является неправомерной попыткой вмешательства во внутренние дела России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Подобное решение, поспешность в принятии подобных решений и явная ангажированность вызывают у нас очень много вопросов», — добавил Песков.

Заседание палаты судей ЕСПЧ прошло 16 февраля, решение об обязательном и незамедлительном освобождении оппозиционера Алексея Навального было принято согласно регламенту суда, которое позволяет ему выносить решение о предписании определенной обеспечительной меры другим странам. Чаще всего это правило применяют в случаях, если заключенным грозят риски для жизни и здоровья, следует из справки (.pdf) суда.

Министр юстиции Константин Чуйченко, комментируя это решение ЕСПЧ, назвал его «беспрецедентным» и «заведомо невыполнимым». По его словам, оно не является обоснованным, так как не содержит указание на факты и нормы права, которые позволили его принять. Это «явно политическое» решение только осложнит восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы, говорил министр.

ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить Навального
Политика
Алексей Навальный

Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января после нескольких месяцев лечения в берлинской клинике Charite и был задержан по обвинению в нарушении правил условного освобождения по делу «Ив Роше» 2014 года: в то время, пока он был в Берлине, оппозиционер не отмечался в инспекции ФСИН.

В рамках разбирательства 2014 года Алексея Навального и его брата Олега признали виновными в мошенничестве в сфере предпринимательства, назначив Алексею условный срок (3,5 года) и штраф в размере 500 тыс. руб., а Олегу — такой же срок, но реальный. При этом испытательный срок Алексея Навального должен был закончиться в конце 2019 года, однако в 2017 году его продлили на год.

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2 февраля суд заменил условный срок Алексею Навальному на реальный. С учетом десяти месяцев домашнего ареста, отбытых ранее, Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев.

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