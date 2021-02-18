Кремль назвал вмешательством требование ЕСПЧ об освобождении Навального

Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда города Москвы)

Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о немедленном освобождении оппозиционера Алексея Навального является неправомерной попыткой вмешательства во внутренние дела России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Подобное решение, поспешность в принятии подобных решений и явная ангажированность вызывают у нас очень много вопросов», — добавил Песков.

Заседание палаты судей ЕСПЧ прошло 16 февраля, решение об обязательном и незамедлительном освобождении оппозиционера Алексея Навального было принято согласно регламенту суда, которое позволяет ему выносить решение о предписании определенной обеспечительной меры другим странам. Чаще всего это правило применяют в случаях, если заключенным грозят риски для жизни и здоровья, следует из справки (.pdf) суда.

Министр юстиции Константин Чуйченко, комментируя это решение ЕСПЧ, назвал его «беспрецедентным» и «заведомо невыполнимым». По его словам, оно не является обоснованным, так как не содержит указание на факты и нормы права, которые позволили его принять. Это «явно политическое» решение только осложнит восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы, говорил министр.