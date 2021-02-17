Навальный сравнил заключение с космическим путешествием

Навальный нашел сходства в условиях своего содержания в СИЗО с космическим путешествием. По его словам, в камере такие же спартанские условия, а через стену с ним общается «командный центр корабля»

Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского суда)

Оппозиционер Алексей Навальный, которому суд заменил условный срок по «делу «Ив Роше» на реальный, сравнил свое заключение в СИЗО «Матросская Тишина» с комическим путешествием. Об этом он написал в Instagram.

«Тяжело ли мне — это частый вопрос. Не-а, не тяжело. Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии», — заявил Навальный.

По его словам, как и на космическом корабле, на котором «не до роскоши», у него «простая, спартанского вида каюта — железная кровать, стол и тумбочка». «Дверь в каюте открывается только из командного центра. Ко мне заходят люди в униформе, они говорят только несколько шаблонных фраз, на их груди горит огонек включенной видеокамеры — это андроиды. <...> Совершенно как в кино о космосе, со мной общается командный центр корабля. То есть буквально голос из стены через интерком говорит: три-ноль-два, готовьтесь к санитарной обработке», — написал оппозиционер.

Поэтому Навальный, по его словам, понимает, что он «в космическом путешествии, летящем к прекрасному новому миру». По его словам, он решил не отказываться от него, несмотря на то что такие «космические путешествия опасны» и могут оказаться «гораздо более долгими из-за навигационной ошибки».