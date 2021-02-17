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Дело Навального ,  
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Навальный сравнил заключение с космическим путешествием

Навальный нашел сходства в условиях своего содержания в СИЗО с космическим путешествием. По его словам, в камере такие же спартанские условия, а через стену с ним общается «командный центр корабля»
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского суда)

Оппозиционер Алексей Навальный, которому суд заменил условный срок по «делу «Ив Роше» на реальный, сравнил свое заключение в СИЗО «Матросская Тишина» с комическим путешествием. Об этом он написал в Instagram.

«Тяжело ли мне — это частый вопрос. Не-а, не тяжело. Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии», — заявил Навальный.

По его словам, как и на космическом корабле, на котором «не до роскоши», у него «простая, спартанского вида каюта — железная кровать, стол и тумбочка». «Дверь в каюте открывается только из командного центра. Ко мне заходят люди в униформе, они говорят только несколько шаблонных фраз, на их груди горит огонек включенной видеокамеры — это андроиды. <...> Совершенно как в кино о космосе, со мной общается командный центр корабля. То есть буквально голос из стены через интерком говорит: три-ноль-два, готовьтесь к санитарной обработке», — написал оппозиционер.

Поэтому Навальный, по его словам, понимает, что он «в космическом путешествии, летящем к прекрасному новому миру». По его словам, он решил не отказываться от него, несмотря на то что такие «космические путешествия опасны» и могут оказаться «гораздо более долгими из-за навигационной ошибки».

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Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после прибытия из Германии, где он провел несколько месяцев, восстанавливаясь после отравления. По версии западных экспертов, в том числе медиков из клиники «Шарите» и токсикологов бундесвера, оппозиционера в августе 2020 года отравили боевым ядом «Новичок». Российские власти с этими выводами не согласны. Омские врачи и МВД среди возможных причин госпитализации называли несколько версий, в том числе нарушение обмена веществ и хронический панкреатит.

2 февраля суд заменил Навальному условное наказание по «делу «Ив Роше» на реальный срок. С учетом срока под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии два года и восемь месяцев. Суд счел законными требования ФСИН, утверждавшей, что Навальный систематически нарушал условия испытательного срока, не отмечаясь в уголовно-исполнительной инспекции.

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Оппозиционер назвал свое заключение политически мотивированным. После его задержания и решения суда в российских городах прошли несанкционированные акции протеста. На них, по данным правозащитников из «ОВД-Инфо», были задержаны несколько тысяч человек (более 4 тыс. — 23 января, более 5 тыс. — 31 января). Против сторонников оппозиционера и участников митингов заведено 90 уголовных дел, сообщило ведомство.

Помимо этого, против Навального завели еще одно дело — о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Его возбудили из-за постов оппозиционера в Twitter и Telegram, посвященных людям, которые снялись в ролике Russia Today в поддержку поправок к Конституции. По этому делу суд провел три заседания, и слушание вновь перенесли — на 20 февраля. В этот же день назначена апелляция на решение суда по «делу «Ив Роше». В ожидании суда Навальный находится в СИЗО «Матросская Тишина».

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Алексей Навальный

Автор
Виктория Полякова
Алексей Навальный ФСИН СИЗО
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