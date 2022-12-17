Дмитровский военком назвал старым видео об увеличении сроков службы
Военный комиссар Дмитровского городского округа подполковник Михаил Фотин заявил изданию Baza, что видео, на котором он говорит об увеличении срока срочной службы в армии, было записано два года назад.
«Я понятия не имею, где оно размещалось. Я об этом узнал только сегодня, что оно вообще есть. Вообще это видео двухлетней давности», — сказал Фотин.
После вопроса журналистки, для чего ролик был записан, военком заявил, что не ответит на вопросы и попрощался.
Ранее Фотин прокомментировал свое заявление о сроках службы изданию MSK1.ru: «Я там много, что сказал. Все зависит от того, как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал, который вы получаете».
В сюжете телекомпании «Вечерний Дмитров» военком заявил, что «есть официальная информация от военного комиссара Московской области» об увеличении в 2023 году срока срочной службы в армии сначала на полтора года, а затем на два года. Он назвал такие изменения вполне логичными «в связи с тем, что наши северные соседи вступают в НАТО и, соответственно, надо будет формировать новые соединения, новые части».
После начала российской военной операции на Украине вступить в НАТО решили Швеция и Финляндия. Президент России Владимир Путин предупредил, что вступление стран в альянс может усугубить и «без того непростую обстановку в сфере международной безопасности». В российском МИДе расширение НАТО назвали «сугубо дестабилизирующим фактором в международных делах».
Материал на «Вечернем Дмитрове» вышел в пятницу, 16 декабря, федеральные СМИ обратили на него внимание в субботу, после чего он был удален, но копия сохранилась в кэше. РБК направил запрос в редакцию телекомпании «Вечерний Дмитров».
Военный комиссар Подмосковья полковник Алексей Астахов заявило, что «в настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается».
Осенний призыв в армию идет с 1 ноября по 31 декабря, планируется отправить в войска 120 тыс. человек. Незадолго до начала призыва президент Владимир Путин заявил об окончании частичной мобилизации. Власти неоднократно утверждали, что срочников не планируют отправлять в зону спецоперации на Украине.
Срок срочной службы в России снижен до 12 месяцев с 2008 года. В октябре сенатор Владимир Джабаров предложил увеличить его, аргументируя тем, что за год призывника сложно обучить всему необходимому. С аналогичным предложением выступал и депутат Госдумы Михаил Шеремет. В Кремле в октябре и ноябре заявляли, что эта тема не обсуждалась.