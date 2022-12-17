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Дмитровский военком назвал старым видео об увеличении сроков службы

Военком Фотин: видео с заявлением об увеличении срока службы в армии снято два года назад
В сюжете телеканала дмитровский военком назвал увеличение сроков срочной службы в 2023 году «логичным решением» на фоне вступления северных соседей России в НАТО. Минобороны опровергло планы увеличить сроки службы
Михаил Фотин
Михаил Фотин (Фото: dmlib.ru)

Военный комиссар Дмитровского городского округа подполковник Михаил Фотин заявил изданию Baza, что видео, на котором он говорит об увеличении срока срочной службы в армии, было записано два года назад.

«Я понятия не имею, где оно размещалось. Я об этом узнал только сегодня, что оно вообще есть. Вообще это видео двухлетней давности», — сказал Фотин.

После вопроса журналистки, для чего ролик был записан, военком заявил, что не ответит на вопросы и попрощался.

Ранее Фотин прокомментировал свое заявление о сроках службы изданию MSK1.ru: «Я там много, что сказал. Все зависит от того, как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал, который вы получаете».

Дмитровский военком назвал старым видео об увеличении сроков службы
Video

В сюжете телекомпании «Вечерний Дмитров» военком заявил, что «есть официальная информация от военного комиссара Московской области» об увеличении в 2023 году срока срочной службы в армии сначала на полтора года, а затем на два года. Он назвал такие изменения вполне логичными «в связи с тем, что наши северные соседи вступают в НАТО и, соответственно, надо будет формировать новые соединения, новые части».

После начала российской военной операции на Украине вступить в НАТО решили Швеция и Финляндия. Президент России Владимир Путин предупредил, что вступление стран в альянс может усугубить и «без того непростую обстановку в сфере международной безопасности». В российском МИДе расширение НАТО назвали «сугубо дестабилизирующим фактором в международных делах».

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Материал на «Вечернем Дмитрове» вышел в пятницу, 16 декабря, федеральные СМИ обратили на него внимание в субботу, после чего он был удален, но копия сохранилась в кэше. РБК направил запрос в редакцию телекомпании «Вечерний Дмитров».

Военный комиссар Подмосковья полковник Алексей Астахов заявило, что «в настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается».

Осенний призыв в армию идет с 1 ноября по 31 декабря, планируется отправить в войска 120 тыс. человек. Незадолго до начала призыва президент Владимир Путин заявил об окончании частичной мобилизации. Власти неоднократно утверждали, что срочников не планируют отправлять в зону спецоперации на Украине.

Срок срочной службы в России снижен до 12 месяцев с 2008 года. В октябре сенатор Владимир Джабаров предложил увеличить его, аргументируя тем, что за год призывника сложно обучить всему необходимому. С аналогичным предложением выступал и депутат Госдумы Михаил Шеремет. В Кремле в октябре и ноябре заявляли, что эта тема не обсуждалась.

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военком срочная служба Армия призыв
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