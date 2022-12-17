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Дмитровский военком заявил о планах увеличить сроки срочной службы

Военком Дмитровского городского округа заявил, что сроки службы по призыву хотят повысить уже в следующем году. Минобороны таких заявлений не делало, телеграм-канал «Война с фейками» пишет, что «история не подтверждается»
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Сроки срочной службы в России планируется увеличить в следующем году, заявил военный комиссар Дмитровского городского округа подполковник Михаил Фотин в эфире телекомпании «Вечерний Дмитров».

«Есть официальная информация от военного комиссара Московской области, что весной будет переходный период. Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года», — сказал Фотин.

Дмитровский военком заявил о планах увеличить сроки срочной службы
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Он назвал такие изменения вполне логичными «в связи с тем, что наши северные соседи вступают в НАТО и, соответственно, надо будет формировать новые соединения, новые части».

Материал на «Вечернем Дмитрове» вышел в пятницу, 16 декабря, федеральные СМИ обратили на него внимание в субботу, после чего он был удален. Копия сохранилась в кэше.

Официально Минобороны пока не прокомментировало заявление Фотина. Телеграм-канал «Война с фейками», который неоднократно репостило военное ведомство, пишет, что «история с якобы повышением срока службы срочников не подтверждается».

Позже Фотин прокомментировал свое заявление журналистам MSK1.RU. «Я там много, что сказал. Все зависит от того, как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал, который вы получаете», — сказал он.

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РБК направил запрос в военный комиссариат Московской области и в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Сроки срочной службы в России с 2008 года снизили до 12 месяцев. В октябре сенатор Владимир Джабаров предложил увеличить их, аргументируя тем, что за год призывника сложно обучить всему необходимому. С аналогичным предложением выступал и депутат Госдумы Михаил Шеремет, который считает, что «нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата». Инициативу об увеличении срока срочной службы до двух лет поддержал и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

В Кремле в октябре и ноябре заявляли, что эта тема не обсуждалась. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что у Кремля нет никакой позиции по этому поводу. «И, конечно, здесь главное — это мнение Министерства обороны. Но никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было», — сказал он.

Осенний призыв в армию идет в России с 1 ноября, планируется отправить в войска 120 тыс. человек. Незадолго до начала призыва президент Владимир Путин заявил об окончании частичной мобилизации. Власти неоднократно утверждали, что срочников не планируют отправлять в зону спецоперации на Украине.

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