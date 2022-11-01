Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

1 ноября в России начался осенний призыв в армию в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О призыве на срочную службу» от 30 сентября.

Призыв продлится с 1 ноября по 31 декабря.

Число людей, которых призовут на военную службу в рамках осенней кампании, будет меньше, чем осенью 2021-го: тогда в армию собирались призвать 127,5 тыс. человек. В ходе весеннего призыва 2022 года, который проходил с 1 апреля по 15 июля, эта цифра составила 134,5 тыс. Осенью призвать планируют 120 тыс. призывников.



Осенний призыв в этом году проходит на фоне частичной мобилизации. Президент Владимир Путин объявил о ней 21 сентября. Необходимость ее проведения он объяснил защитой суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечением безопасности народа и «людей на освобожденных территориях».

С начала спецоперации на Украине Путин неоднократно подчеркивал, что срочников не будут отправлять для участия в военных действиях. После объявления в России частичной мобилизации министр обороны Сергей Шойгу вновь заявил, что те, кто служит по призыву, «не подлежат никакой мобилизации, направлению в зону проведения специальной военной операции». По его словам, призывники продолжат служить только на территории России. Однако после увольнения в запас призывников могут мобилизовать, пояснили власти.