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Минобороны опровергло увеличение сроков срочной службы

Минобороны: увеличение сроков срочной службы в армии не планируется
Сроки срочной службы составляют 12 месяцев и менять их не планируется, заявили в Минобороны. Ранее об увеличении сроков заявил дмитровский военком. В комитете Госдумы по обороне эти сообщения назвали «бредом»
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Сроки срочной службы в российской армии составляют 12 месяцев, увеличивать их не планируется, заявил военный комиссар Подмосковья полковник Алексей Астахов, сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Он напомнил, что в ст. 38 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» закреплен срок военной службы для призывников — 12 месяцев.

«В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», — заявили в ведомстве.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с РБК назвал сообщение об увеличении срока службы «бредом». «Я неоднократно говорил, что никакой необходимости увеличивать срок службы по призыву сейчас нет», — отметил депутат.

Ранее дмитровский военком Михаил Фотин в эфире телекомпании «Вечерний Дмитров» заявил о планах увеличить сроки срочной службы, сославшись на «официальную информацию» от военного комиссара Московской области. Он сообщил, что весной 2023 года, согласно этой информации, будет переходный период: те, кого призовут на военную службу весной, будут служить полтора года, а те, кто пойдет в армию осенью, — уже два года. Фотин назвал это вполне логичными «в связи с тем, что наши северные соседи вступают в НАТО и, соответственно, надо будет формировать новые соединения, новые части».

Заявление военкома прозвучало в эфире телекомпании «Вечерний Дмитров» в пятницу, 16 декабря, федеральные СМИ обратили на него внимание в субботу, после чего видео с его словами было удалено. Копия сохранилась в кэше.

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Телеграм-канал «Война с фейками», который неоднократно репостило Минобороны, сообщил, что «история с якобы повышением срока службы срочников не подтверждается».

Сам Фотин, комментируя свои слова журналистам MSK1.RU, объяснил, что много что говорил в эфире и «все зависит от того, как смонтировали». «По-разному можно смонтировать материал, который вы получаете», — сказал он.

Минобороны опровергло увеличение сроков срочной службы
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Сроки срочной службы в России с 2008 года снизили до 12 месяцев. В октябре, после начала военной операции на Украине, сенатор Владимир Джабаров предлагал увеличить их, так как за год, по его словам, призывника сложно обучить всему необходимому. Инициативу поддержал глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что у Кремля нет никакой позиции по этому поводу. «И, конечно, здесь главное — это мнение Министерства обороны. Но никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было», — сказал он.

Осенний призыв в армию начался в России с 1 ноября, планируется набрать 120 тыс. человек.

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Теги
Елена Чернышова, Мария Лисицына Мария Лисицына
срочная служба Минобороны
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