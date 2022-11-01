Министр обороны Шойгу: срочников не будут направлять в зону спецоперации на Украине

Шойгу подтвердил, что срочников не отправят в зону СВО на Украине

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Молодых людей, которые будут проходить военную службу по призыву, не будут отправлять в зону спецоперации на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.

«Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут. <...> Все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой», — сказал Шойгу.

Он отметил, что осенний призыв стартовал в 85 субъектах России, начали работу свыше 2,7 тыс. призывных комиссий. На срочную службу должны поступить 120 тыс. человек.

В начале спецоперации президент Владимир Путин также говорил, что в зону СВО не будут направлять ни срочников, ни резервистов. Однако в марте Минобороны сообщило, что обнаружило факты направления на Украину призывников.

Осенний призыв продлится с 1 ноября по 31 декабря. В эту кампанию по сравнению с двумя предыдущими число призывников сократилось. Весной 2022-го собирались призвать 134,5 тыс. человек, осенью 2021-го — 127,5 тыс. человек.

Перед стартом осеннего призыва завершилась частичная мобилизация. Шойгу объявил, что требуемые 300 тыс. человек набраны и «никаких дополнительных заданий не планируется».

Хотя о начале мобилизации вышел специальный президентский указ, о ее завершении такого указа не было. В Кремле заявили, что в этом вопросе «точка поставлена» и без указа главы государства, так как в военкоматы разослали документы об остановке рассылки повесток и т.д.