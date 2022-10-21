Кремль заявил об отсутствии позиции по двухлетней службе в армии

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В вопросе возможного введения двухлетнего периода службы в армии важна позиция Министерства обороны, в Кремле этот вопрос не обсуждался, как и инициатива по призыву в вооруженные силы женщин. Об этом заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков.

«Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет. Эта тема не обсуждалась. И, конечно, здесь главное — это мнение Министерства обороны. Но никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было», — сказал он.

Днем ранее с предложением увеличить срок службы в армии до двух лет выступил сенатор Владимир Джабаров. Он назвал такой подход более эффективным, выразив уверенность, что за год военнослужащего сложно всему обучить. Инициативу с призывом женщин выдвинул депутат Госдумы Алексей Чепа.