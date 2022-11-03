Совфед рассмотрит возвращение двухлетнего срока службы в армии

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По инициативе увеличить срок службы в армии до двух лет запланированы консультации, идея, вероятно, будет поддержана, заявил «РИА Новости» председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

С подобной инициативой в середине октября выступил сенатор Владимир Джабаров. Про его мнению, такой подход станет более эффективным, поскольку за год призывника сложно всему обучить. Аналогичное мнение в начале ноября выразил депутат Госдумы Михаил Шеремет, заявивший, что «нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата». Депутат добавил, что увеличение срока службы позволит быстро повысить боеготовность армии.

В Кремле заявили 21 октября, что эта инициатива не обсуждалась, собственной позиции по этому вопросу нет. Представитель президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ключевым в этом случае является мнение министерства обороны.

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