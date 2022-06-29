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Политика ,  
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В МИДе назвали расширение НАТО дестабилизирующим фактором

Фото: Jonas Gratzer / Getty Images
Фото: Jonas Gratzer / Getty Images

Россия негативно относится к расширению НАТО, в том числе за счет вступления в него Швеции и Финляндии, — это в Москве считают дестабилизирующим фактором, который не укрепляет международную безопасность, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Негативно. Позиция наша известна, она не меняется: мы считаем расширение Североатлантического альянса сугубо дестабилизирующим фактором в международных делах. Безопасности это не добавляет — ни тем, кто расширяет и кто входит в число вступающих, ни остальным странам, которые воспринимают альянс как угрозу», — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам замминистра, решения саммита НАТО в Мадриде закрепляют курс на агрессивное сдерживание России, однако не повлияют на российскую политику. Рябков пообещал, что Москва «в любом случае» обеспечит свою безопасность.

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Фото:Europa Press / Getty Images

Ожидается, что решение о принятии Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс будет принято на саммите НАТО в Мадриде, который проходит 29–30 июня. Ранее Турция выступала против членства этих стран из-за их позиции относительно Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Турецкие власти требовали выдачи членов РПК, закрытия всех структур, связанных с ней, а также предоставления гарантий. 28 июня в канцелярии финского президента сообщили, что разногласия были улажены и Анкара поддержит заявки двух стран.

Кроме того, на саммите участники примут новую стратегическую концепцию, где излагаются цели и основополагающие задачи НАТО в сфере безопасности, а также вызовы и возможности, с которыми сталкивается Североатлантический альянс. В новой концепции Россия будет фигурировать как главная угроза, а Китай — как «системный вызов».

Путин говорил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может усугубить и «без того непростую обстановку в сфере международной безопасности». По его словам, расширение блока за счет этих стран хоть и не создаст «непосредственную угрозу» России, но вынудит ответить, если на их территориях появится дополнительная военная инфраструктура.

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Теги
МИД Сергей Рябков НАТО Швеция Финляндия

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