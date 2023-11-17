В Кремле назвали ошибкой выбранный Финляндией «путь конфронтации»

Финляндия решила закрыть четыре приграничных с Россией КПП на фоне наплыва мигрантов. Песков назвал решение ошибочным и отметил, что повода для конфронтации у стран нет

КПП «Нуйямаа» (Фото: Juha Metso / EPA / ТАСС)

Выбранный Финляндией «путь конфронтации» с Россией является ошибкой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение Хельсинки о закрытии четырех приграничных КПП, передает ТАСС.

«У нас [с Финляндией] всегда были <…> отношения взаимовыгодные, взаимоуважительные, [было] взаимопонимание друг с другом. Никогда Россия в новейшей истории не угрожала Финляндии, у нас не было повода для какой-то конфронтации», — также сказал он.

Власти Финляндии решили закрыть четыре пограничных перехода на границе с Россией с 18 ноября минимум на три месяца. Речь идет о пунктах Ваалимаа (с российской стороны Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля). Всего на российско-финской границе действуют девять КПП, как будут работать оставшиеся, Хельсинки не уточнили.

Решение ограничить пересечение границы власти страны объяснили ростом числа людей, приезжающих за убежищем. В Финляндии отмечали, что многие из них не имеют необходимых документов. По данным финской погранслужбы, в страну в основном едут мигранты из стран Ближнего Востока и Африки — из Ирака, Йемена и Сомали. Президент Финляндии Саули Ниинистё связал происходящее с заключением соглашения о сотрудничестве в области обороны между Хельсинки и Вашингтоном, а также призвал готовиться к другим «гадостям» со стороны России после вступления страны в НАТО.

Песков ранее говорил, что в Финляндии решили сознательно дистанцироваться от «добрых» отношений с Россией, и выразил сожаление по этому поводу. МИД России назвал решение Хельсинки деструктивным и предупредил, что оно «приведет к новым разделительным линиям в Европе».

17 ноября Reuters со ссылкой на главу отдела международного сотрудничества пограничной службы страны Матти Питкянитти сообщил, что Финляндия установит заграждения на четырех КПП, которые будут закрыты с 18 ноября.

При этом правительство Финляндии ранее заявило, что отменит решение о закрытии четырех пунктов пропуска на границе с Россией в случае, если исчезнет угроза общественному порядку и национальной безопасности.