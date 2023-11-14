Финляндия подготовит предложения по ограничению въезда из России

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Финское МВД подготовит предложения по ограничению въезда из России, заявила глава ведомства Мари Рантанен на пресс-конференции, передает Yle.

«Например, если необходимо бороться с серьезной угрозой общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения», — сказала она. По ее словам, число тех, кто пересекает юго-восточную границу Финляндии, растет, и часто речь идет о «нелегальной иммиграции».

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