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Финляндия подготовит предложения по ограничению въезда из России
МВД Финляндии пообещало разработать предложения по ограничению въезда из России
Финское МВД подготовит предложения по ограничению въезда из России, заявила глава ведомства Мари Рантанен на пресс-конференции, передает Yle.
«Например, если необходимо бороться с серьезной угрозой общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения», — сказала она. По ее словам, число тех, кто пересекает юго-восточную границу Финляндии, растет, и часто речь идет о «нелегальной иммиграции».
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