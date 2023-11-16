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Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией до февраля
Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией до 18 февраля
Финляндия решила закрыть четыре пограничных перехода на границе с Россией, сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо.
Пункты Ваалимаа (с российской стороны это КПП Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля) будут закрыты в ночь на субботу, 18 ноября и как минимум до 18 февраля 2024 года, уточнила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен
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