Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией до 18 февраля

Финляндия закроет четыре КПП на границе с Россией до февраля

Фото: Steffen Trumpf / dpa / Global Look Press

Финляндия решила закрыть четыре пограничных перехода на границе с Россией, сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо.

Пункты Ваалимаа (с российской стороны это КПП Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля) будут закрыты в ночь на субботу, 18 ноября и как минимум до 18 февраля 2024 года, уточнила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен

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