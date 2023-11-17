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Война санкций ,  
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Финляндия установит заграждения на четырех погранпереходах с Россией

Финские пограничники установят заграждения на четырех погранпереходах с Россией
Сюжет
Война санкций
Финляндия установит заграждения на четырех закрытых погранпунктах на границе с Россией, чтобы предотвратить несанкционированный въезд
Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters
Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters

Финляндия установит заграждения на четырех пограничных пунктах на границе с Россией, которые будут закрыты с 18 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу отдела международного сотрудничества пограничной службы страны Матти Питкянитти.

«Наша цель — использовать заграждения для предотвращения въезда», — объяснил он.

Финляндия закроет четыре погранперехода «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Ниирала» («Вяртсиля») на границе с Россией с 18 ноября. Они не будут работать как минимум до 18 февраля 2024 года. Всего на российско-финской границе действуют девять КПП.

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Фото:Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Свое решение финские власти объяснили ростом числа мигрантов, которые запрашивают убежище, хотя многие из них не имеют для этого необходимых документов. По данным финской погранслужбы, в страну в основном прибывают мигранты из Ирака, Йемена и Сомали.

Президент Финляндии Саули Ниинистё обвинил Россию в том, что она пропускает к границе мигрантов в ответ на соглашение о сотрудничестве в области обороны между Хельсинки и Вашингтоном. МИД России счел такие обвинения «очень странными». В Кремле заявили, что в Финляндии решили сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Россией.

При этом правительство Финляндии заверило, что отменит решение о закрытии четырех пунктов пропуска на границе с Россией в случае, если больше не будет необходимости предотвращать серьезную угрозу общественному порядку или национальной безопасности.

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Виктория Громова Виктория Громова
Финляндия Россия граница пограничные пункты
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