Российская таможня разъяснила порядок работы КПП на границе с Финляндией
На время закрытия финской стороной четырех пограничных переходов остальные пункты пропуска продолжат работать в обычном режиме, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
Пункты Райя-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта), Келлоселькя (Салла), Куусамо (Суоперя) и Вартиус (Люття) Карельской и Мурманской таможен останутся открытыми, таможенные органы будут работать в обычном режиме, сообщили в ведомстве.
Финляндия решила с 18 ноября закрыть четыре пограничных перехода на границе с Россией: Ваалимаа (с российской стороны Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля). Власти установят на этих пунктах заграждения, чтобы предотвратить несанкционированный въезд на свою территорию.
Всего на российско-финской границе действуют девять КПП. Еще один — Париккала (с российской стороны Сювяоро) — закрыт на неопределенный срок.
Финские власти объяснили решение закрыть КПП ростом числа прибывающих, которые запрашивают убежище, причем многие не имеют необходимых документов. Президент Финляндии Саули Ниинистё обвинил Россию в том, что она пропускает к границе мигрантов в ответ на соглашение о сотрудничестве в области обороны между Хельсинки и Вашингтоном.
В Кремле заявили, что в Финляндии решили сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Россией. МИД России счел «очень странными» обвинения Москвы в отправке к границе с Финляндией беженцев.
Бизнес-карта против бумажного документооборота
Онлайн-сервисы для бизнеса
Как развивалось онлайн-кредитование в России
Добро пожаловать в другой мир
Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера