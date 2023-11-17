Российская таможня разъяснила порядок работы КПП на границе с Финляндией

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На время закрытия финской стороной четырех пограничных переходов остальные пункты пропуска продолжат работать в обычном режиме, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Пункты Райя-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта), Келлоселькя (Салла), Куусамо (Суоперя) и Вартиус (Люття) Карельской и Мурманской таможен останутся открытыми, таможенные органы будут работать в обычном режиме, сообщили в ведомстве.

Финляндия решила с 18 ноября закрыть четыре пограничных перехода на границе с Россией: Ваалимаа (с российской стороны Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля). Власти установят на этих пунктах заграждения, чтобы предотвратить несанкционированный въезд на свою территорию.

Всего на российско-финской границе действуют девять КПП. Еще один — Париккала (с российской стороны Сювяоро) — закрыт на неопределенный срок.

Финские власти объяснили решение закрыть КПП ростом числа прибывающих, которые запрашивают убежище, причем многие не имеют необходимых документов. Президент Финляндии Саули Ниинистё обвинил Россию в том, что она пропускает к границе мигрантов в ответ на соглашение о сотрудничестве в области обороны между Хельсинки и Вашингтоном.

В Кремле заявили, что в Финляндии решили сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Россией. МИД России счел «очень странными» обвинения Москвы в отправке к границе с Финляндией беженцев.