В Финляндии допустили отмену решения о закрытии КПП в случае изменения ситуации

В Финляндии назвали условие отказа от закрытия погранпереходов с Россией

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Правительство Финляндии отменит решение о закрытии четырех пунктов пропуска на границе с Россией в случае изменения ситуации, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Решение будет отменено или изменено, если больше не будет необходимости предотвращать серьезную угрозу общественному порядку или национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Вместе с этим в финском МВД допустили принятие еще более жестких мер на границе с Россией. «Закрытие пунктов пропуска на восточной границе остановит незаконный въезд в Финляндию. Правительство готово принять еще более жесткие меры в случае необходимости», — заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен.

В кабмине добавили, что заявления на убежище в Финляндии будут принимать только в двух пунктах пропуска — «Вартиус» («Люття) и «Салла». «Людей, желающих въехать в страну, будут направлять в эти места», — говорится в сообщении.

С 18 ноября Финляндия решила закрыть четыре пограничных перехода на границе с Россией. Речь идет о пунктах «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Ниирала» («Вяртсиля»), которые будут закрыты как минимум до 18 февраля 2024 года.

Свое решение в Хельсинки объяснили ростом числа прибывающих, которые запрашивают убежище, многие из них не имеют необходимых документов. По данным финской погранслужбы, в страну в основном прибывают мигранты из Ирака, Йемена и Сомали.