Байден не увидел доказательств в словах Зеленского о ракетах в Польше

Утверждения Зеленского о том, что упавшие 15 ноября в Польше ракеты не были украинскими, не являются доказательством, считает Байден. Ранее в Польше и НАТО заявили, что это, скорее всего, были ракеты украинских систем ПВО

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Президент США Джо Байден ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ракеты, упавшие в Польше, не были украинскими, передает Reuters.

«Это не доказательство», — сказал американский лидер.

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Речь идет о падении ракет в польском селе Пшеводов неподалеку от границы с Украиной 15 ноября, о котором сообщили после массированных ударов по украинской территории. В результате взрыва там погибли два человека.

Российское Минобороны опровергло информацию о причастности к инциденту и заявило, что по территориям близ польско-украинской границы удары не наносились. По данным министерства, на опубликованных польскими СМИ фотографиях обломков ракет запечатлены элементы зенитной ракеты комплекса ПВО С-300 армии Украины.

Польские власти заявили об отсутствии признаков намеренного характера падения ракеты, отметив, что, скорее всего, это была старая советская ракета украинской системы ПВО С-300. Аналогичное мнение выразил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В США также согласились с выводами о том, что упавшая в Польше ракета, вероятно, принадлежала украинской ПВО. Однако представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявил, что вне зависимости от результатов расследования по инциденту, которое ведут НАТО и Польша, Вашингтон будет считать Москву причастной к нему. В Кремле в ответ заявили, что в таком случае «первопричиной всего» являются НАТО и США.

Вечером 16 ноября Зеленский заявил, что упавшие ракеты не были украинскими, и призвал допустить Украину к расследованию, передавала «Страна.ua». «Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. <...> Я хочу, чтобы мы были справедливыми и, если это было использование нашего ПВО, то я хочу эти доказательства. Сначала следствие, доступ и данные, которые у вас есть», — сказал он во время беседы с журналистами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конечная ответственность за случившееся лежит на НАТО и США. «Американцы говорят в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого». Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе», — сказал он.



