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МАГАТЭ сообщило о третьем за последние дни отключении ЗАЭС от энерголинии

МАГАТЭ: Запорожская АЭС отключилась от внешней линии энергопередачи
Последняя работающая линия энергоснабжения ЗАЭС была автоматически отключена из-за слишком низкого уровня напряжения, сообщили в МАГАТЭ
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Запорожская АЭС снова отключилась от последней функционирующей линии энергопередачи на 750 кВ, однако она продолжает получать энергию от резервной системы, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Линия 750 кВ была отключена с помощью защиты от пониженного напряжения — системы, которая автоматически принимает такие меры, когда напряжение падает слишком низко», — отметили в организации.

Обрыв линии энергопередачи произошел в третий раз за последние десять дней, указали в МАГАТЭ, это «подчеркивает хрупкость ситуации с энергоснабжением станции во время нынешнего военного конфликта на Украине». По данным украинского оператора «Энергоатом», это произошло из-за обстрела подстанции.

РБК направил запрос в эксплуатирующую организацию «ЭО ЗАЭС»

Запорожская атомная станция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она находится в Энергодаре. Станция перешла под контроль российских военных в начале боевых действий на Украине, однако формально управлялась украинским «Энергоатомом».

Стороны конфликта не раз обвиняли друг друга в обстрелах территории АЭС, а в конце августа впервые в истории станция полностью отключилась от электросети. После этого туда приехали специалисты МАГАТЭ. Специалисты обнаружили физические повреждения станции, а также указали на присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники. После отъезда агентство оставило там двух своих специалистов.

В начале октября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по отдельности встретился с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Одной из тем бесед стало создание зоны безопасности вокруг станции. Путин заявил Гросси о наличии элементов «излишней и опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью». Президент России понадеялся, что в будущем получится «всю эту риторику на этот счет снижать, <...> несмотря на все турбулентности <...> на мировой арене». Гросси затем встретился с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой в Киеве, после чего сообщил о прогрессе по вопросу зоны безопасности.

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«Никто не хочет ядерной катастрофы, никто», — подчеркнул Гросси в середине октября.

Путин после присоединения Запорожской области к России поручил принять АЭС в федеральную собственность, в МИДе отмечали, что станция перейдет под контроль российских профильных ведомств. Премьер Михаил Мишустин распорядился 8 октября создать федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Запорожская атомная электростанция». Станцию в тот же день полностью отключили от украинской энергосети из-за обстрелов.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Надежда Синцова Надежда Синцова
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