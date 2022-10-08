В России создали ФГУП «Запорожская АЭС»

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Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия «Запорожская атомная электростанция», документ опубликован на портале правовой информации.

Он поручил Росимуществу утвердить устав предприятия и назначить гендиректора. Также ведомство сформирует уставной фонд ФГУП в размере 500 тыс. руб.

ФГУП создается во исполнение указа президента Владимира Путина от 5 октября, по которому объекты Запорожской АЭС переходят в федеральную собственность. Станция находится в Энергодаре, который расположен на включенной в состав России территории Запорожской области.

Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Запорожская АЭС будет работать под руководством профильных ведомств России. Утром 8 октября станцию полностью отключили от украинской сети. Со слов члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, это произошло из-за обстрелов, в которых он обвинил Украину.