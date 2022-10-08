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Рогов сообщил о полном отключении ЗАЭС от украинской сети из-за обстрелов

Из-за ночных обстрелов со стороны ВСУ повреждена последняя линия электропередачи, соединяющая Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой, заявил член совета запорожской ВГА Рогов. Станция перешла на работу дизель-генераторов
Вид на Запорожскую АЭС
Вид на Запорожскую АЭС (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В результате обстрелов со стороны украинской армии была повреждена и отключилась последняя линия электропередачи, соединяющая Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

В частности, указал член ВГА, повреждена Днепровская линия электропередачи мощностью 750 кВ. Станция автоматически перешла на питание от дизель-генераторов. По словам Рогова, украинская сторона «сознательно перебила последнюю линию электропередачи и наносит удары по ТЭС в Энергодаре, чтобы не допустить запуска энергоблоков АЭС».

Накануне Рогов говорил, что пока нет возможности запустить энергоблоки станции, поскольку для этого нужно много электричества. Кроме того, выработанную энергию некуда будет отправлять. «На сегодня у нас только одна целая линия электропередачи, так называемая ферросплавная, которая ведет на правый берег Днепра, но по ней идет переток для поддержания собственных нужд и цикла на атомной станции», — сказал он.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она перешла под контроль российских военных в начале боевых действий на Украине, однако формально управлялась украинским «Энергоатомом».

АЭС связана с объединенной энергосистемой Украины тремя линиями электропередачи на 750 кВ и одной на 330 кВ. Она поставляет электроэнергию в Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области, а до ноября 2015 года также в Крым (тогда была взорвана ЛЭП на границе с Херсонской областью, по которой энергия поставлялась на полуостров).

На Запорожскую АЭС приходилось шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. Ежегодно станция генерирует 40–42 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет почти 21% производства электроэнергии Украины и 50% ее производства на атомных станциях.

После перехода Энергодара под контроль российских сил Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах АЭС, находящейся в городе. В конце августа станция впервые в истории полностью отключилась от электросети. После этого туда приехали специалисты МАГАТЭ. Они обнаружили физические повреждения станции, а также указали на присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники. После отъезда агентство оставило там двух своих специалистов.

11 сентября был отключен последний, шестой энергоблок АЭС. Днем ранее Рогов говорил, что Украина в одностороннем порядке перестала принимать энергию с АЭС. По его словам, на тот момент электроэнергию продолжали подавать на подконтрольные России территории Запорожской и Херсонской областей.

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По итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября, Запорожская область наряду с Херсонской областью, ДНР и ЛНР вошла в состав России. После этого президент Владимир Путин поручил принять Запорожскую АЭС в федеральную собственность. Российские власти полагают, что станция будет работать под руководством профильных ведомств России, в частности «Росэнергоатома».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Рогов Запорожская АЭС
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