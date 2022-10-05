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МИД сообщил, что управление ЗАЭС перейдет профильным ведомствам из России

МИД: Запорожская АЭС должна работать под руководством профильных ведомств из России
Бывший директор ЗАЭС в начале октября был задержан правоохранителями и выдворен с территории России «за дискредитацию органов власти». В МИДе заявили, что исходят из того, что АЭС будет передана профильным ведомствам России
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Москве исходят из того, что Запорожская АЭС будет работать под руководством профильных ведомств России, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает «РИА Новости».

По его словам, основная задачей для властей на сегодняшний день является «ядерная безопасность» и «нормальное функционирование ЗАЭС, которая находится сейчас на территории РФ и, соответственно, должна работать под руководством наших профильных ведомств».

В то же время член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил «РИА Новости», что Запорожскую АЭС целесообразно передать в подчинение «Росэнергоатому», так как функционирование станции жизненно необходимо для региона.

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000, первый из которых был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года.

На Запорожскую АЭС приходилось шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины. Ежегодно станция генерирует 40–42 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет почти 21% производства электроэнергии Украины и 50% ее производства на атомных станциях.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Предыдущий глава Запорожской АЭС — Игорь Мурашов, — был задержан российскими правоохранителями в начале октября, и через несколько дней выдворен с территории России. 4 октября телеканал «Россия 24» опубликовал кадры, на которых Мурашов признался, что передавал информацию со станции представителям украинских спецслужб. «Общался с сотрудником СБУ Каземирским Игорем Викторовичем через мессенджеры. Суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции», — сказал Мурашов.

Телеканал также сообщил, что Мурашов мог участвовать в разработке диверсий. При этом директор заявил, что обстрелы АЭС велись со стороны Украины, а персонал подвергался опасности при ликвидации последствий.

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Южная и центральная части территории Запорожской области контролируются российской стороной с марта. В конце февраля Минобороны заявило о взятии под контроль города Энергодара, где и расположена ЗАЭС. После этого местные власти неоднократно сообщали об обстрелах станции с украинской стороны. Киев обвинял в обстрелах Россию.

С 23 по 27 сентября в Запорожской области, как и в ЛНР, ДНР и Херсонской области, прошел референдум о вхождении в состав России. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о присоединении регионов. 2 октября их, согласно процедуре, одобрил Конституционный суд. 3 и 4 октября договоры, а также федеральные конституционные законы о присоединении поддержали Государственная дума и Совет Федерации, 5 октября договоры с подписью президента опубликовал Кремль.


 

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
«Росэнергоатом» Запорожская АЭС МИД Запорожская область Военная операция на Украине
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