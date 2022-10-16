Глава МАГАТЭ заявил, что никто не хочет ядерной катастрофы

Глава МАГАТЭ Гросси после встречи с Путиным заявил, что ядерной катастрофы не хочет никто

Гросси обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Путиным и Зеленским, после чего заявил, что никто не хочет ядерной катастрофы. До этого он говорил о прогрессе в вопросе установления вокруг станции безопасной зоны

Рафаэль Гросси (Фото: kremlin.ru)

Никто не хочет ядерной катастрофы, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Встреча состоялась во вторник, 11 октября. Путин заявил, что Москва открыта для диалога.

«Никто не хочет ядерной катастрофы, никто», — сказал Гросси в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

Запорожская атомная станция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она находится в Энергодаре. Станция перешла под контроль российских военных в начале боевых действий на Украине, однако формально управлялась украинским «Энергоатомом». Стороны конфликта не раз обвиняли друг друга в обстрелах территории АЭС, а в конце августа впервые в истории станция полностью отключилась от электросети. После этого туда приехали специалисты МАГАТЭ. Специалисты обнаружили физические повреждения станции, а также указали на присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники. После отъезда агентство оставило там двух своих специалистов.

После того как Запорожская область по итогам референдума вошла в состав России, Путин поручил правительству принять объекты Запорожской АЭС в федеральную собственность. Было создано ФГУП «Запорожская атомная электростанция», Росимуществу поручено утвердить устав предприятия и назначить гендиректора.

До переговоров с Путиным Гросси также встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. 14 октября глава МАГАТЭ заявил, что в ходе «интенсивных консультаций» с Россией и Украиной удалось «приблизиться» к установлению безопасной зоны.