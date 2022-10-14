Глава МАГАТЭ: на переговорах в Москве и Киеве удалось приблизиться к защитной зоне на ЗАЭС

Гросси заявил о прогрессе по защитной зоне на Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси посетил Россию и Украину и заявил о прогрессе по установлению зоны ядерной безопасности на ЗАЭС, которая в последнее время не раз подвергалась обстрелам

Рафаэль Гросси (Фото: Павел Бедняков / GLobal Look Press)

В ходе «интенсивных консультаций» с Россией и Украиной удалось «приблизиться» к установлению защитной зоны на Запорожской АЭС (ЗАЭС) — крупнейшей в Европе атомной электростанции, сообщил в «Твиттере» глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он посетил Москву и Киев, встретился с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. На встречах обсуждалась ситуация на ЗАЭС, которая контролируется российскими войсками и за последние месяцы многократно подвергалась обстрелам. Стороны конфликта обвиняли в атаках друг друга, в августе станция впервые в истории были полностью отключена от электросети.

13 октября по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Гросси заявил, что МАГАТЭ и Киев достигли прогресса в переговорах по созданию зоны ядерной безопасности.

В начале сентября станцию посетили специалисты агентства. Они обнаружили физические повреждения АЭС и сообщили о присутствии на ее территории российских военных, автомобилей и техники. Двое членов миссии остались на ЗАЭС.

Запорожская область в конце сентября провела референдум о вхождении в состав России, Москва признала итоги голосования. После этого Путин поручил правительству принять объекты Запорожской АЭС в федеральную собственность. Было создано ФГУП «Запорожская атомная электростанция», Росимуществу поручено утвердить устав предприятия и назначить гендиректора.