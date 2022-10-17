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В Госдуме предложили снять бронь по мобилизации с депутатов и сенаторов

«Известия»: в Госдуме предложили снять бронь по мобилизации с депутатов и сенаторов
Также группа депутатов предложила в первую очередь призывать сотрудников Росгвардии, МЧС, военной прокуратуры и других силовых структур. Ранее с такой инициативой выступал глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Группа депутатов подготовила поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в России», где предложено снять бронь от частичной мобилизации с членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, а сотрудников Росгвардии, МЧС, военной прокуратуры и других силовых структур хотят призывать в первую очередь. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщают «Известия».

Глава фракции «Справедливая Россия», один из авторов законопроекта Сергей Миронов заявил «Известиям», что инициатива «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость».

Согласно действующему законодательству, право на отсрочку, включая парламентариев, есть у семи категорий граждан. Новыми нормами отсрочку от призыва предлагается предоставить 16 категориям россиян, из которых 10 — новые. Среди них: сыновья (родные братья) погибших военнослужащих по призыву; граждане, имеющие ребенка и воспитывающие его без отца (матери); родители (усыновители) или опекуны, ухаживающие за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы, а также матери, у которых четверо и более детей до восьми лет, если они воспитывают их без мужа. Один критерий — отсрочка для парламентариев — законопроект предлагает исключить вовсе.

Также документ устанавливает две новые категории по призыву на военную службу по частичной мобилизации в первоочередном порядке. К первой предлагают отнести тех, кто проходит военную службу в войсках национальной гвардии, в спасательных воинских формированиях, Службе внешней разведки, органах Федеральной службы безопасности, военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки, а также в воинских подразделениях федеральной противопожарной службы. Ко второй — граждан, уволенных с военной службы и зачисленных в запас Вооруженных сил России.

Ранее с подобной инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», — указывал он.

По данным «Известий», законопроект планируют внести в Госдуму 17 октября.

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Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Необходимость ее проведения он объяснял защитой суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечением безопасности народа и «людей на освобожденных территориях».

Согласно разъяснениям Минобороны, призыву по мобилизации в первую очередь подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие до 55 лет, а также граждане, имеющие боевой опыт. Кроме этого, не станут призывать женщин, многодетных отцов, студентов, призывников срочной службы, граждан с бронью и негодных к военной службе, а также часть сотрудников высокотехнологичных отраслей, банков и СМИ.

В рамках частичной мобилизации планируется привлечь 300 тыс. человек, или менее 1% от всего мобилизационного резерва, утверждал министр обороны Сергей Шойгу. 4 октября он сообщил о прибытии в войска 200 тыс. мобилизованных.
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
частичная мобилизация Депутаты сенаторы отсрочка Военная операция на Украине
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