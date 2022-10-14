Власти подтвердили отсрочку от мобилизации для отцов с тремя детьми
Министерство обороны предоставило право на отсрочку от частичной мобилизации мужчинам, у которых на иждивении трое и более детей в возрасте до 16 лет, сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф».
В сообщении также поясняется, что гражданин вправе самостоятельно решать, воспользоваться или не воспользоваться отсрочкой. «Несмотря на имеющееся основание для отсрочки от призыва по мобилизации, вы можете добровольно явиться в военкомат и изъявить желание быть мобилизованным. Если вы соответствуете требованиям, предъявляемым к гражданам, подлежащим призыву, вы можете быть призваны», — отмечается на портале.
Частичная мобилизация ведется с 21 сентября. Изначально право на отсрочку от нее имели многодетные отцы с четырьмя и более детьми на иждивении.
Накануне, 13 октября, в Госдуме сообщили, что Минобороны скорректировало требования и добавило в группу лиц, не подлежащих призыву, отцов с тремя и более детьми. Это решение глава комитета обороны Андрей Картаполов назвал «по сути, жестом доброй воли» со стороны министерства, отметив, что оно «возникло как ответ на запрос общества».
На следующий день, 14 октября, депутат сообщил, что решение об отсрочке для отцов с тремя и более детьми довели до военкоматов.
Всего, как говорил министр обороны Сергей Шойгу, власти планировали призвать 300 тыс. человек. За первые две недели частичной мобилизации, по состоянию на 4 октября, в Вооруженные силы России прибыли более 200 тыс. человек, сообщал он.
В рамках мобилизации в ряде регионов были допущены ошибки. В частности, в Бурятии повестки получили многодетные отцы с четырьмя и более детьми. По словам главы республики Алексея Цыденова, после уточнения данных мужчин отпускали, домой вернулись 70 человек. Президент Владимир Путин, говоря об ошибках в ходе мобилизации, заявил, что было допущено «достаточно бестолковщины», но это «хороший повод», чтобы разобраться с проблемами, «которые накапливались достаточно долго».