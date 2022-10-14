Власти подтвердили отсрочку от мобилизации для отцов с тремя детьми

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 62,59 (0) Инвестиции, 13 окт, 16:12
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 63,49 (-0,26) Инвестиции, 13 окт, 16:12
Глава Херсонской области исключил строгую рекомендацию покидать регион Политика, 14:11
В Госдуме предложили наказать офицеров из-за мобилизованных на передовой Политика, 14:08
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 14:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:02
Как заработать на жилой недвижимости на падающем рынке Pro, 14:00
Военная прокуратура проверит обращение о вручении повестки в метро Москвы Общество, 13:58
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе Политика, 13:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В прямом эфире IV Федеральный Форум «Производительность 360» Пресс-Центр, 13:51
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 13:50
Сryptо.cоm перестала обслуживать россиян Крипто, 13:41
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 13:41
Власти Санкт-Петербурга объяснили «облавы» на мужчин в жилых комплексах Общество, 13:36
Власти объяснили запрет на продажу алкоголя в Чите Общество, 13:35
Мартин Скорсезе начнет работу над сериалом «Банды Нью-Йорка» Life, 13:30
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти подтвердили отсрочку от мобилизации для отцов с тремя детьми

Минобороны дало отсрочку от мобилизации многодетным отцам с тремя и более детьми до 16 лет
Официальные ресурсы подтвердили информацию о том, что многодетные отцы с тремя или более детьми имеют отсрочку от мобилизации. В Госдуме назвали это решение «жестом доброй воли» со стороны Минобороны
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Министерство обороны предоставило право на отсрочку от частичной мобилизации мужчинам, у которых на иждивении трое и более детей в возрасте до 16 лет, сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф».

В сообщении также поясняется, что гражданин вправе самостоятельно решать, воспользоваться или не воспользоваться отсрочкой. «Несмотря на имеющееся основание для отсрочки от призыва по мобилизации, вы можете добровольно явиться в военкомат и изъявить желание быть мобилизованным. Если вы соответствуете требованиям, предъявляемым к гражданам, подлежащим призыву, вы можете быть призваны», — отмечается на портале.

Частичная мобилизация ведется с 21 сентября. Изначально право на отсрочку от нее имели многодетные отцы с четырьмя и более детьми на иждивении.

Накануне, 13 октября, в Госдуме сообщили, что Минобороны скорректировало требования и добавило в группу лиц, не подлежащих призыву, отцов с тремя и более детьми. Это решение глава комитета обороны Андрей Картаполов назвал «по сути, жестом доброй воли» со стороны министерства, отметив, что оно «возникло как ответ на запрос общества».

На следующий день, 14 октября, депутат сообщил, что решение об отсрочке для отцов с тремя и более детьми довели до военкоматов.

Всего, как говорил министр обороны Сергей Шойгу, власти планировали призвать 300 тыс. человек. За первые две недели частичной мобилизации, по состоянию на 4 октября, в Вооруженные силы России прибыли более 200 тыс. человек, сообщал он.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Brendan McDermid / Reuters С чего может начаться крах финансовых рынков — The Economist
Статьи
Pro
Болит поясница: комплекс упражнений, чтобы с этим справиться
Видео
Pro
Фото: Damir Sagolj / Reuters Медпомощь за границей: как вызвать скорую, получить рецепт и найти врача
Инструкции
Pro
Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock ЕС отказался от санкций против АЛРОСА. Стоит ли покупать акции компании
Прогнозы
Pro
Почему ромашка и череда не помогут успокоить кожу
Видео
Pro
Ищем хаус-мастера: как назвать должность, чтобы не пришлось платить штраф
Инструкции
Pro
Фото: China Daily / Reuters Классика 60/40 или подход Рэя Далио: что делать, когда рынки штормит
Статьи

В рамках мобилизации в ряде регионов были допущены ошибки. В частности, в Бурятии повестки получили многодетные отцы с четырьмя и более детьми. По словам главы республики Алексея Цыденова, после уточнения данных мужчин отпускали, домой вернулись 70 человек. Президент Владимир Путин, говоря об ошибках в ходе мобилизации, заявил, что было допущено «достаточно бестолковщины», но это «хороший повод», чтобы разобраться с проблемами, «которые накапливались достаточно долго».

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
мобилизация отсрочка многодетные Минобороны Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Бурятии отпустили вызванных по повесткам многодетных отцов
Политика
В Татарстане установили единовременную выплату для детей мобилизованных
Политика
Песков заявил, что не знает о докладе Путину о гибели мобилизованных
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter