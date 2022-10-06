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Путин внес изменения в указ о предоставлении отсрочки от мобилизации

Путин внес изменения в указ об отсрочке от мобилизации для студентов и аспирантов
Согласно президентскому указу, отсрочка будет предоставлена аспирантам, ординаторам, а также гражданам, обучающимся в духовных образовательных организациях. Ранее президент также предоставил отсрочку студентам
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, он опубликован на сайте Кремля.

Согласно изменениям, отсрочка по мобилизации также будет предоставлена:

  • аспирантам и ординаторам;
  • гражданам, получающим среднее профессиональное и высшее образование в инновационных научно-технологических центрах;
  • обучающимся в духовных образовательных организациях.

Указ вступает в силу в день его подписания и распространяется на «правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», когда в России была объявлена частичная мобилизация.

Накануне Путин сообщил, что Минобороны своевременно не внесло изменения в нормативно-правовую базу по списку тех, кто не попадает под мобилизацию, поэтому необходимы коррективы. Ранее президент также предоставил отсрочку студентам, получающим первое высшее образование в очной или очно-заочной форме.

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Необходимость проведения частичной мобилизации в России Путин объяснял защитой суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечением безопасности народа и «людей на освобожденных территориях». Согласно разъяснениям Минобороны, подлежат призыву по мобилизации в первую очередь рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие до 55 лет, а также граждане, имеющие боевой опыт. Приоритетными критериями считаются не воинские звания, а военно-учетные специальности: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

В рамках частичной мобилизации планируется привлечь 300 тыс. человек и только тех, кто имеет военные специальности, говорил министр обороны Сергей Шойгу. 4 октября он сообщил о прибытии в войска 200 тыс. мобилизованных.

В Минобороны ранее сообщали, что под мобилизацию не попадут женщины, многодетные отцы, негодные к военной службе, студенты, призывники срочной службы, бронированные граждане, часть сотрудников высокотехнологичных отраслей, банков и СМИ. В то же время правительственный портал «Объясняем.рф» указывал, что в рамках частичной мобилизации по решению комиссии могут призвать студентов, получающих образование на заочном отделении.

27 сентября Минцифры опубликовало список из 195 специальностей и направлений подготовки высшего образования для оформления отсрочки, в том числе математика, физика, ядерная энергетика и теплофизика, астрономия, химия, картография и геоинформатика, перевод и переводоведение, архитектура, строительство, биология, менеджмент.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин частичная мобилизация отсрочка Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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