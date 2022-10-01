Пригожин поддержал идею Кадырова о первоочередной мобилизации силовиков

Военнослужащие-контрактники в запасе должны быть призваны в рамках частичной мобилизации в первую очередь, так как они «всю свою жизнь получали блага от Министерства обороны и от своей страны», заявил предприниматель, владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин. Его слова опубликовала пресс-служба компании во «ВКонтакте».

«Особенно те, кто бесчестно расторг контракт после 24 февраля. А также представители государственных структур и силовых ведомств. В этом я не могу не согласиться с [главой Чечни] Рамзаном Кадыровым», — добавил Пригожин.

Последними повестки должны получать те, кто прежде «не держал автомат в руках» и запасники, прошедшие только год срочной службы и «отстрелявшие по три патрона», продолжил бизнесмен. Пригожин отметил, что вообще не должны получить повестки специалисты стратегически важных профессий, в частности, программисты.

Неделю назад, 24 сентября, Кадыров указал на наличие «колоссального штата» сотрудников в российских силовых ведомствах — МЧС, ФСБ, СК, ФСО, СВР, ФСИН, ФТС и Федеральной службы исполнения наказаний. «Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы», — указал он. Глава Чечни выразил уверенность, что половина от этого числа «снесет любую западную армию», вследствие чего мобилизация резервистов не понадобится.

«Понадобятся резервы — хорошо. Не понадобятся — еще лучше! Так что, мужчины, собирайте волю в кулак!» — резюмировал Кадыров.

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Пригожин прежде неоднократно отрицал связь с ЧВК «Вагнер», однако в конце сентября рассказал об появлении группы и своей роли в этом. Он сообщил, что «когда начался геноцид русского населения Донбасса» в 2014 году, он вместе с другими предпринимателями пытался «набрать группу, которая поедет и защитит русских». По словам Пригожина, после разочарования в действиях других «казачков и других военизированных товарищей» он полетел на один из полигонов и «занялся этим сам».

«Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ (батальонная тактическая группа. — РБК) «Вагнер», — заявил бизнесмен.

В середине сентября (за шесть дней до объявления в России частичной мобилизации) Пригожин выступил в поддержку отправления на фронт заключенных. «Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами», — предложил он.

