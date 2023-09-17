Лукашенко назвал самый миролюбивый народ и исключил войну

Лукашенко: никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет

Лукашенко назвал белорусов «самой миролюбивой нацией», а также заявил, что Белоруссия не размахивает атомным оружием или подразделениями ЧВК «Вагнер» и никому не угрожает

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

На территории Белоруссии не будет никакой войны, поскольку это «невозможно», заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Хочу вас заверить: мы не хотим воевать и не будем воевать. Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет. Потому что это невозможно», — сказал он (цитата по агентству БелТА).

В то же время он заявил, что, «если, не дай бог, что-то случится», Белоруссия «станет Брестской крепостью» (крепость в Бресте летом 1941 года стала местом одного из первых сражений Великой Отечественной войны после нападения Германии на СССР). «Мы будем до последнего солдата и человека-белоруса защищать свою землю», — сказал Лукашенко.

Белорусов он назвал «самой миролюбивой нацией» на Земле. «Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями — «Вагнер» и так далее — мы не размахиваем и никому не угрожаем», — сказал он.

Весной 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, Лукашенко заявлял, что Минск не будет в ней участвовать. Позднее, осенью того же года, он говорил, что Белоруссия «участвует там», но не направляет своих военных.

В феврале 2023 года Лукашенко сказал, что «готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси» только в единственном случае — если страна подвергнется агрессии извне.

Весной того же года президент России Владимир Путин объявил о решении разместить в Белоруссии российское ядерное оружие. Оно будет находиться там бессрочно, сообщали в МИДе, Москва сохранит контроль над ним, отмечали в Минобороны.

Минувшим летом в Белоруссию прибыли бойцы ЧВК «Вагнер». Это произошло после их попытки мятежа на юге России под руководством бизнесмена Евгения Пригожина (погиб в авиакатастрофе через два месяца после этого). Лукашенко объяснял, командиры ЧВК смогут поделиться опытом с белорусскими военными. Появление «Вагнера» в Белоруссии вызвало опасения и критику со стороны соседних стран — Польши, Литвы и Латвии.