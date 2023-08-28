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Соседи Белоруссии потребовали от Лукашенко вывода из страны ЧВК «Вагнер»

Польша и страны Балтии потребовали от Лукашенко вывода из Белоруссии «Вагнера»
ЧВК представляет «реальную угрозу» для региона и поэтому должна покинуть Белоруссию, заявили главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Лукашенко обещал, что «Вагнер» жил, жив и будет жить в республике
Боевое слаживание военнослужащих&nbsp;Белоруссии и бойцов ЧВК &laquo;Вагнер&raquo; на полигоне &laquo;Брестский&raquo;, Белоруссия
Боевое слаживание военнослужащих Белоруссии и бойцов ЧВК «Вагнер» на полигоне «Брестский», Белоруссия (Фото: Телекомпания «ВоенТВ» / ТАСС)

Польша, Латвия, Литва (имеют общую границу с Белоруссией) и Эстония потребовали вывода из страны бойцов ЧВК «Вагнер», об этом говорится в совместном заявлении глав МВД этих стран, передает Rzeczpospolita.

«Две вещи необходимы для стабилизации ситуации на нашей границе с Белоруссией. Мы потребовали от властей в Минске, от режима [президента страны Александра] Лукашенко, чтобы группа «Вагнера» немедленно покинула территорию Белоруссии, нелегальные мигранты немедленно покинули приграничную зону <...> и отправились в страны их происхождения», — сказал польский министр Мариуш Каминский.

По его словам, в Белоруссии сосредоточены несколько тысяч «вагнеровцев», это «в высшей степени опасная, представляющая вполне реальную угрозу безопасности» для граждан Белоруссии и всего региона группа. «Мы ожидаем возможных инцидентов, в том числе вооруженного характера с участием членов этой группы», — заявил министр и добавил, что в случае какого-либо происшествия на границе перечисленных государств с Белоруссией реакция будет «молниеносной». Один из возможных вариантов — полное закрытие пограничных пунктов, которое рассматривают все страны, имеющие границу с Белоруссией.

ЧВК «Вагнер» оказалась в Белоруссии после июньского мятежа. Лукашенко тогда проводил переговоры с главой компании Евгением Пригожиным, чтобы остановить продвижение группы. Одной из договоренностей стал переход желающих бойцов на территорию республики, сам Пригожин тоже должен был уехать туда.

Появление «вагнеровцев» в Белоруссии вызвало беспокойство в соседних странах и привело к тому, что они стали принимать различного рода превентивные меры. Польша, например, решила размещать военных вблизи белорусской границы, туда направлено несколько тысяч человек. Лукашенко обещал мгновенный ответ на агрессию со стороны соседних стран.

Президент Белоруссии говорил, что бойцы ЧВК передают опыт белорусской армии, в том числе это происходило и недалеко от границы с Польшей. Варшава в начале августа заявила, что «вагнеровцы» пытались перейти границу. Сам Лукашенко отмечал, бойцы «Вагнера» иногда просятся на Запад, «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув». Но Минску «не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие». При этом в самой Белоруссии «Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить», сказал глава государства.

23 августа в Тверской области произошло крушение бизнес-джета Пригожина, он, а также командир ЧВК Дмитрий Уткин погибли. Польша заявила, что «Вагнер» представляет угрозу в любой ситуации, даже несмотря на гибель руководства.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Белоруссия ЧВК Вагнер Польша Литва Латвия Эстония
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