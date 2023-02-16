Лукашенко назвал условие для участия Белоруссии в конфликте с Украиной

Лукашенко неоднократно заявлял, что Минск не намерен принимать участие в военных действиях против Украины. В январе президент Белоруссии говорил, что Киев предлагал Минску заключить «пакт о ненападении»

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Президент Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами назвал условие для участия Белоруссии в военной операции на территории Украины, передает БелТА.

«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший», — сказал он.

Вместе с тем белорусский лидер призвал к мирным переговорам. «Хотите мира в Украине — давайте с завтрашнего дня начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять», — заявил Лукашенко.

Лукашенко неоднократно заявлял, что Минск не намерен принимать участие в военных действиях против Украины. Еще в мае 2022 года он заявил, что в этом «нет необходимости», но уже 4 октября он признал, что в военной операции Белоруссия все же принимает участие, хотя и косвенно, не отправляя военных в зону боевых действий. По его словам, цель Минска заключается в том, чтобы не допустить распространения вооруженного конфликта на Белоруссию и не допустить удара по ее территории.

24 января Лукашенко рассказал, что Киев предлагал Минску заключить «пакт о ненападении». «Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», — сказал он, говоря о подготовке «боевиков» на Украине.