Лукашенко заявил, что Минск не будет участвовать в операции на Украине
Белоруссия не собирается принимать участие в российской военной операции на Украине, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью Associated Press.
«Мы не собираемся принимать участие в специальной операции Вооруженных сил Российской Федерации в Украине. Потому что в этом нет никакой необходимости», — цитирует Лукашенко БелТА.
Как передает агентство, он также отметил, что у России есть «все, что Беларусь могла и может предложить».
Лукашенко и ранее неоднократно отвергал намерение Белоруссии участвовать в российской спецоперации. Так, 1 марта на совещании с членами белорусского Совбеза он пояснил, что Москва никогда не ставила перед белорусской стороной вопрос об участии в боевых действиях. «Вопрос — зачем? У них что, нет этих вооружений, которые есть у нас? У них что, не хватает людских ресурсов? Предостаточно. Умение воевать? Предостаточно. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине», — указал тогда Лукашенко.
Спустя две недели президент Белоруссии рассказал, что свидетельством попыток «втянуть» страну в спецоперацию стал удар по белорусской территории ракетой «Точка-У» со стороны Украины, она была перехвачена и уничтожена над Припятью. «Но зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим», — сказал тогда Лукашенко.
В интервью AP он назвал операцию России на Украине «затянувшейся», отметив, что это его собственные ощущения и он «не настолько погружен в проблему». Лукашенко заверил, что Белоруссия не угрожает Западу и развязывать конфликт не в ее интересах.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что она идет по графику и ее цели, включая защиту населения Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины, будут выполнены.