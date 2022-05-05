Лукашенко заявил, что Минск не будет участвовать в операции на Украине

В участии Белоруссии в спецоперации на Украине нет необходимости, считает белорусский президент. Ранее Лукашенко назвал российскую военную операцию «затянувшейся»

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Белоруссия не собирается принимать участие в российской военной операции на Украине, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью Associated Press.

«Мы не собираемся принимать участие в специальной операции Вооруженных сил Российской Федерации в Украине. Потому что в этом нет никакой необходимости», — цитирует Лукашенко БелТА.

Как передает агентство, он также отметил, что у России есть «все, что Беларусь могла и может предложить».

Лукашенко и ранее неоднократно отвергал намерение Белоруссии участвовать в российской спецоперации. Так, 1 марта на совещании с членами белорусского Совбеза он пояснил, что Москва никогда не ставила перед белорусской стороной вопрос об участии в боевых действиях. «Вопрос — зачем? У них что, нет этих вооружений, которые есть у нас? У них что, не хватает людских ресурсов? Предостаточно. Умение воевать? Предостаточно. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине», — указал тогда Лукашенко.

Спустя две недели президент Белоруссии рассказал, что свидетельством попыток «втянуть» страну в спецоперацию стал удар по белорусской территории ракетой «Точка-У» со стороны Украины, она была перехвачена и уничтожена над Припятью. «Но зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим», — сказал тогда Лукашенко.

Военная операция на Украине. Главное Политика

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В интервью AP он назвал операцию России на Украине «затянувшейся», отметив, что это его собственные ощущения и он «не настолько погружен в проблему». Лукашенко заверил, что Белоруссия не угрожает Западу и развязывать конфликт не в ее интересах.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что она идет по графику и ее цели, включая защиту населения Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины, будут выполнены.