Лукашенко рассказал о пользе ЧВК «Вагнер» для Белоруссии

Путин предложил отказавшимся участвовать в мятеже вагнеровцам в том числе «уйти в Белоруссию». Лукашенко считает, что командиры ЧВК смогут поделиться боевым опытом с белорусскими военными. Он отметил, что их «бояться нечего»

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Командиры ЧВК «Вагнер» при переезде в Белоруссию смогут поделиться опытом с военными республики, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с министром обороны страны Виктором Хрениным, передает БелТА.

«Они на передовой — штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. <...> Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что бойцов ЧВК «Вагнер» «бояться нечего».

Российский президент Владимир Путин вечером 26 июня предложил отказавшимся участвовать в «марше справедливости» основателя ЧВК Евгения Пригожина вагнеровцам выбор: продолжить службу в России, подписав контракт с Минобороны или с другим силовым ведомством, уйти со службы к родным либо «уйти в Белоруссию». «Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», — добавил он.

События с ЧВК «Вагнер» начались после того, как в ночь с 23 на 24 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить. Утром 24 июня силы ЧВК заблокировали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и направились в сторону Москвы. Российское Минобороны отвергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией.

Вечером того же дня в результате переговоров с Лукашенко Пригожин объявил, что колонны ЧВК вернутся в тыловые лагеря. В Кремле сообщили, что дело против Пригожина по статье о вооруженном мятеже (ст. 279 УК) будет прекращено, вагнеровцев преследовать не будут, а сам бизнесмен сможет уехать в Белоруссию.

27 июня ФСБ сообщила, что дело о мятеже закрыто. Минобороны после этого объявило, что ЧВК «Вагнер» готовится передать тяжелую военную технику подразделениям Вооруженных сил России.