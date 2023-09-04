Лукашенко предупредил об угрозе дефицита «шашлычка под коньячок»

Президент призвал модернизировать свиноводческие комплексы в Белоруссии, почти 70% из которых построены 20 лет назад. Иначе в стране будет дефицит свинины и люди не смогут приготовить «шашлычок под коньячок», предупредил Лукашенко

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Почти 70% свиноводческих комплексов в Белоруссии построены больше 20 лет назад, требуется программа по их модернизации, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании о проблемах свиноводства. Видео с заседания публикует близкий к администрации белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

Комплексы, которые не подходят для выращивания свиней, он призвал «снести и глубоко зарыть». «В противном случае мы не будем иметь скоро и килограмма свинины своей в стране для того, чтобы вы выехали на природу и приготовили себе «шашлычок под коньячок», — подчеркнул Лукашенко.

Президент привел данные, согласно которым объемы выращивания свиней за два года снизились почти на 12%, а поголовье сократилось более чем на 11% (на 290 тыс. особей). Параллельно падеж животных увеличился практически в каждом втором районе, а количество приплода сократилось на 8%.

По мнению Лукашенко, для исправления ситуации требуется прежде всего соблюдение мер технологической и трудовой дисциплины, активизация селекционно-племенной работы и совершенствование рецептур комбикормов.

Слова «шашлычок под коньячок» взяты из песни российского певца Сергея Трофимова (Трофим) «Город Сочи».

Свинина вошла в список товаров, импорт которых из ЕС, США, Великобритании и других стран Белоруссия запретила с 1 января прошлого года в ответ на санкции. Ограничения в отношении Минска были введены в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе в конце 2021 года. Несколько государств обвинили в организации проблем на границе Белоруссию. Минск отвергал эти обвинения.